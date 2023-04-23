Похожие письма приходили также гражданам Польши.

Жителям Литвы на почту приходят фейковые письма от имени Министерства обороны про вербовку в трехстороннюю литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского,

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство опровергло распространяемую информацию и призвало литовцев быть бдительными. В Минобороны подчеркнули, что граждан Литвы на службу в трехстороннюю литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского не призывают, эта международная бригада действует по отдельному мандату.

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По данным министерства, в последнее время дезинформацию о трехсторонней литовско-польско-украинской бригаде распространяли пропагандисты на российских порталах. Подобные фейковые письма также получали жители Польши.

Российские фейки

Российские власти и пропагандисты упорно продолжают придумывать фейки об Украине. Так, ранее в России опозорились, выдав новый фейк об Украине. Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая заявила о якобы применении "купюр, зараженных азиатским туберкулезом" в Луганской области.

Кроме того, страна-оккупант пытается препятствовать предоставлению Украине западной помощи. Был запущен фейк о якобы перепродаже гуманитарной помощи и амуниции для военных.

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