Ле Пен, которая известна своими праворадикальными взглядами, обещает отменить пенсионную реформу Макрона.

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обещает, что в случае победы своей политсилы на парламентских выборах она не будет претендовать на должность премьер-министра.

Ле Пен в интервью порталу Ouest-France прогнозирует большинство для своей партии в случае досрочных парламентских выборов.

После этого будет создано "правительство национального единства во главе с премьер-министром из "Национального объединения" и партиями, которые захотят принимать в нем участие". Сама же Ле Пен в 2027 году собирается бороться за пост президента страны.

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Ле Пен, которая известна своими праворадикальными взглядами, обещает отменить пенсионную реформу Макрона. Она назвала действующего президента Франции "токсичным".

Добавим, что "Национальное объединение" по данным соцопросов сейчас имеет 22% поддержки избирателей, но этого недостаточно для любого парламентского большинства.

Марин Ле Пен: чем она известна

Ле Пен стоит на принципах евроскептицизма, популизма и французского национализма. Она также поддерживает Россию, за что получила прозвище "подруга Путина". Ле Пен подозревают в том, что Кремль финансирует ее политсилу.

Напомним, по итогам последних парламентских выборов в июне 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство в Национальной ассамблее, а Марин Ле Пен и ее ультраправая партия "Национальное объединение" получила 89 мест - почти в десять раз больше, чем имела до того.

Весной 2022 года Ле Пен проиграла Макрону во втором туре президентских выборов.

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