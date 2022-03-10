Лавров назвал роддом "базой ультраправого батальона "Азов".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российские войска сознательно атаковали роддом в Мариуполе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Анталии.

"На заседании Совбеза ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара ранены 17 человек.

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