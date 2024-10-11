По словам эксперта, только в Авдеевке Россия потеряла 40 тысяч военных, из которых 20 тысяч были убитыми.

Российские оккупанты в Донецкой области за год продвинулись на 38 километров, из которых 20 за период "покровского наступления". Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

Он отметил, что 38 километров в квадратных километрах - это 1300 км кв. По его словам, именно столько территории ВСУ заняли во время Курской операции за первую неделю.

"А здесь те же 1300 квадратных километров за год ожесточенных, страшных боев. И главное: такой ценой, которой ни одна другая армия мира не то, что 1300 километров не брала бы, а вообще не рассматривала бы даже выигрыш довольно серьезной войны. Я напомню, что одна только Авдеевка, с которой начался год назад это "очень победное, очень стратегически продуманное российское наступление", обошлась им в 40 тысяч потерь, и из них 20 тысяч только убитыми", - подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что во время завершения авдеевской операции известный российский военкор Мурз после увиденного "просто застрелился, оставив ответное письмо, что так нельзя со своей армией".

"А оказалось, что так можно. Мы увидели в Авдеевке наступление [с использованием], как я называю, тактики тараканов. То есть малые группки наползают одновременно с разных сторон, где заранее закладывается, что девять из 10 групп не дойдут. Но 10-я все же доходит. Это как будто с разных сторон бегают тараканы и ты просто не успеваешь тапками всех [бить], как бы ты ни старался. Но девять из 10 не доходит, и они это знают, и они продолжают так наступать в течение этого года", - объяснил ветеран российско-украинской войны.

Дикий добавил, что конечный перечень потерь армии РФ за год сложно подытожить. По его словам, во всех войнах мира потери противника всегда преувеличивают.

"Я имею в виду не наши сводки Генштаба - всегда осторожно отношусь к публичным оценкам потерь врага. Мы с вами прекрасно понимаем, что во всех войнах мира, мне не известно ни одно исключение, потери врага всегда преувеличиваются. Это одна из частей правил игры. Но если брать какие-то объективные оценки, которым действительно можно было бы доверять, то их еще трудно собрать полностью в кучу. Но в целом понятно, что за этот год россияне точно потеряли больше, чем в 2023-м. То есть динамика войны идет так, что они продвигаются все медленнее, а при этом теряют все больше", - подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

По его словам, этот год стал значительно дороже для россиян, чем прошлый:

"Уже после их потерь в Бахмуте казалось, что потерять больше, чем в 2023-м, как бы нельзя. Оказалось, можно. Они за этот год, причем в этом случае я оперирую оценками того, что в России осталось от условно не совсем, не до конца путинских журналистов, так вот они все абсолютно сходятся в оценке, что 2024-й обошелся значительно дороже".

Война в Украине - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перебросила в Курскую область 50 тысяч военных. По его словам, российское командование перебросило эти силы с других фронтов, где велись наступательные действия врага.

Также сообщалось, что российские оккупанты захватили в Донецкой области еще три населенных пункта. Аналитики DeepState подчеркнули, что в ближайшее время можно ожидать активизацию наступательных действий врага в направлении Мирнограда.

Вас также могут заинтересовать новости: