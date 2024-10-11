Украинская сторона перебросила в Курскую область дополнительные резервы, отметил эксперт.

Российские оккупанты продолжают давить на позиции Сил обороны на территории Курской области.

Об этом сообщил в эфире Radio NV генерал-лейтенант Игорь Романенко. "В начале, после первого этапа, мы контролировали 1300 квадратных километров Курщины. А сейчас, по разным оценкам, - около 750. Здесь (россияне, - УНИАН) постепенно наращивают эти усилия. Для того, чтобы остановить наше продвижение, врагу требовалось от 30 тысяч (личного состава, - УНИАН). А для того, чтобы оттеснить к границе, надо от 80 до 120 тысяч группировки", - сказал Романенко.

Он добавил, что российские оккупанты продолжают наращивать силы в этом регионе, чтобы достичь этой отметки. По словам Романенко, Россия перебросила в Курскую область до 20 батальонов (может насчитывать от 400 до 800 человек).

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"Специфика в том, что не частями, чтобы не замечали, а из частей берут по батальону. Чтобы значительно не уменьшать потенциал частей, которые на востоке действуют. Часть территорий уже взяли под свой контроль - около 10 населенных пунктов. Наносились контрудары - два с севера, один с запада и один с юго-восточного направления", - отметил собеседник.

По словам Романенко, со стороны Украины боевые действия перешли в оборонительные:

"Но это оборона активная, мобильная. Достаточно сложный вид деятельности, там зашли некоторые подкрепления. Поскольку с 50 тысячами группировки надо кем-то бороться".

Операция в Курской области - какие новости уже сообщались

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российский контингент в Курской области уже достиг численности в 50 тысяч личного состава. Он отметил, что речь идет о военных, которые ранее находились на других направлениях.

Тем временем издание Forbes сообщает, что украинские защитники попали в "жесткую" ловушку в Курской области. Отмечается, что украинская сторона потеряла по меньшей мере один CV90, Marder, M-2 и Stryker.

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