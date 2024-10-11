По словам Мусиенко, враг на этом направлении накапливает силы и средства.

Не надо делать поспешных выводов о вклинивании российских войск в украинскую оборону на Курщине, потому что Силы обороны Украины могут принести положительные новости. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

В частности, у него спросили, что означает прорыв россиянами левого фланга украинской группировки на Курщине.

Мусиенко напомнил, что на сегодня около 50 тысяч вражеских сил находятся на Курщине, но это вражеское войско сковывается украинскими силами.

Видео дня

"Это минимум то количество, которое точно не поедет на восток", - сказал Мусиенко.

При этом он добавил, что со стороны россиян атаки происходят и время от времени фиксируются прорывы, потому что враг накапливает силы и средства.

"Я бы не делал поспешные выводы относительно этого вклинения. Потому что я думаю, что мы увидим и определенные положительные новости в этом смысле, потому что, это вклинение - оно без стабилизации флангов. Это просто прорыв, попытка прорваться, который можно в принципе остановить, в том числе фланговыми операциями. У нас там фланги держатся неплохие", - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, это не свидетельствует о том, что происходит масштабная российская контратака, которая уже вытесняет украинские войска с Курщины.

"Подобное они делали месяц назад. Я хочу напомнить, что в сентябре была атака тоже на этом фланге в районе Коренево. К сожалению, они умудрились скрывать несколько ниже уровня воды свои понтонные переправы, менее заметные для аэроразведки. Поэтому не всегда вовремя их поражали. Но поражали все равно, и из-за этого им немного перебросили войск", - подчеркнул военный эксперт.

Он убежден, что на сегодня глобально ситуация контролируется.

"Более того, я хочу напомнить, что украинские войска сохраняют потенциал для продолжения контратак в Глушковском районе, юго-западная часть Курской области. И в принципе, там есть возможности постепенно расширять плацдарм. Это, конечно, риск", - подчеркнул Мусиенко.

Он объяснил, для чего нужно расширять плацдарм:

"Враг держит там сейчас 50 тысяч с расчетом на то, что они пойдут в контрнаступление. А если Украина будет постепенно расширять плацдарм? Что это значит? Они смотрят, что этот контингент не справляется. Что надо делать? Надо отправлять еще. И даже если они будут отправлять еще, и там будет увеличиваться контингент, который, даже если мы допускаем, что со временем, будет иметь успех, и может сложиться так, что если враг будет иметь значительное преимущество, мы отойдем, то все равно задача выполнена".

Он сказал, что имеет смысл, чтобы огромное количество сил и средств врага было сковано. Он считает, что это надо продолжать и нельзя сворачивать.

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, на днях аналитик Forbes Дэвид Акс написал, что ВСУ, похоже, застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", потеряв свою ценную технику.

В частности, украинцы потеряли по меньшей мере один CV90, Marder, M-2 и Stryker. В Курской операции Украина использует одни из лучших бригад и батальонов. Однако даже эти элитные формирования с трудом пробиваются через Веселое и Глушково, отмечает аналитик. А до тех пор, пока украинцы не смогут продвинуться по главной дороге, соединяющей эти населенные пункты, их цель - встреча с основными своими силами на Курщине - так и будет оставаться нереализованной.

Вас также могут заинтересовать новости: