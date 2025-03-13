Территория, которую контролируют Силы обороны Украины на Курщине в последнее время существенно сократилась, а часть подразделений уже покинули российскую территорию. Но прежде всего мы должны помнить, что курская операция начиналась и проводилась по единому замыслу - сковать стратегические резервы противника, а оперативные резервы оттянуть с других направлений.

Удалось ли это? Считаю, что да. На Курщине было около 20 тысяч российских военнослужащих, потом речь шла уже о 30 тысячах личного состава, далее - 40 тысяч, еще позже - 60 тысяч... Сейчас, по разным оценкам, группировка российских войск составляет от 70 до 100 тысяч. Кто это? Это морская пехота, воздушно-десантные войска, спецназ. То есть, речь о наиболее подготовленных подразделениях, заточенных для проведения наступательных операций. Если бы не было необходимости их пребывания на Курщине, они были бы на том же Покровском направлении, где, очевидно, у россиян не хватает резервов...

Поэтому курская операция, по моему мнению, происходила правильно.

Наша задача была нанести максимальный урон противнику, поэтому мы не держались там за какие-то населенные пункты. Это не Курахово, не Торецк, не Покровск или Авдеевка. Это - российская территория. Поэтому с нашей стороны там происходила маневренная оборона. Простыми словами, если надо, то сдали населенный пункт, или, если надо, наоборот, взяли. Именно поэтому, на мой взгляд, не стоит характеризовать эту операцию с точки зрения того, какое село на Курщине удерживают Силы обороны Украины. Это - неправильно. Правильно - отталкиваться от задач.

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При таком характере боевых действий эффективность операции определяется тем, что достижения от ее проведения должны превышать расходы на нее. Если врагу наносится максимальный урон при меньших затратах, то это означает, что операция идет успешно. Если это соотношение переворачивается, то операцию нужно сворачивать. Поэтому нормально, что наши силы сейчас отходят с позиций.

И не стоит поддерживать мнение, которое распространяется в информационном поле, что Курщина - это какая-то разменная карта. В карты пусть себе кто-то в подсобке играет. А здесь - война.

Чего стоит ждать дальше от российских военных? В значительной степени, действия будут определяться российским военно-политическим руководством. Но российская армия износилась, из-за чего происходит замедление наступления на Востоке. Недаром они сейчас перебрасывают восьмую армию из Покровского на Торецкое направление. А усиление на Покровском не происходит. Зато наши продолжают давить.

В общем, если россияне настроены на продолжение наступательной операции в Украине, продолжение широкомасштабной войны, то им нужны резервы на Востоке.

И если освобождаются резервы на Севере, то они будут брошены на Восток: на тот же Торецк, на Покровск и так далее. Это будет свидетельствовать о том, что россияне продолжают играть в долгую, поэтому операция по захвату Донецкой области продолжается, согласно стратегическому замыслу.

Если они своими силами, которые освобождаются на Курщине, будут заходить на Сумщину, Черниговщину и Харьковщину для создания "санитарного кордона", то это будет свидетельствовать, что они ставят крест на долгосрочных планах и заменяют их быстрой операцией (на неделю-три) по проникновению на нашу территорию. Тогда речь будет идти о том, что они хотят достичь максимального эффекта быстро, потому что будет остановка. А потом результаты "на земле" для них желательно зафиксировать в каких-то документах.

Важно понимать, что резервов на несколько фронтов у врага не хватает. Поэтому сейчас россиянам нужно перейти в оборону.

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI"