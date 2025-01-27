Он напомнил, что украинская операция на территории РФ продолжается уже почти полгода.

Украина сохраняет буферную зону на территории Курской области, чтобы предотвратить российские наступления на Сумы и Харьков.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он сказал, что во время военных докладов и разговора с министром обороны обсуждалась ситуация на фронте, в частности - районы проведения Курской операции:

"Скоро уже полгода наших активных действий на Курщине ради защиты украинской земли. Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции и уничтожают оккупанта".

Бои в Курской области

Вечером в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки российская армия применила по Курской области 29 КАБов и осуществила 395 артиллерийских обстрелов региона. Украинские бойцы отбили на этом направлении семь российских атак.

Видео дня

В танковом батальоне 47 отдельной механизированной бригады "Магура" рассказали, что на российской территории солдаты РФ ежедневно сдаются в плен и рассказывают о пропавших без вести.

Вас также могут заинтересовать новости: