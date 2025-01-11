Вопрос города Курахово Донецкой области остается нерешенным. Ситуация на направлении остается сложной. Однако, об оккупации населенного пункта не заявляли даже россияне, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Еспресо".
"Для россиян важно не только занять Курахово, но и взять под контроль Кураховское водохранилище и Кураховскую ТЭЦ, а также перерезать логистику Вооруженным силам на Кураховском направлении", - отметил он.
По его словам, сейчас оккупанты пытаются продолжать военную операцию в сторону Константинополя, перейти дамбу или взять под контроль территорию в районе Тернов и Сухих Ялов, и продвигаться вдоль русла реки Волчья.
"Они стремятся перекрыть дорогу из Запорожья в Донецк, которая является одной из основных для поставки оружия и военной поддержки на Кураховское и Времовское направления", - добавил Тимочко.
Он также сообщил, что россияне провели ротацию и перебросили "свежие" силы на Покровское и Кураховское направления, сосредоточив более 150 тысяч личного состава.
"Они будут пытаться перерезать логистические маршруты в Покровск, чтобы отрезать город от поставок вооружения Сил обороны, расширить плацдарм на западной части города, однако на восточной им не удастся. Они могут столкнуться с трудностями, поскольку на этом направлении есть большие территории, такие как Миргород. Расширение наступательных действий будет нелегкой задачей", - уверен военный.
Бои за Курахове - актуальное
Напомним, ночью 11 января мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Покровского района Донецкой области.
Однако, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны Украины все еще удерживают позиции в пределах города Курахово:
"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В частности, украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать".