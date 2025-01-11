Для россиян важно не только занять Курахово, но и взять под контроль Кураховское водохранилище и Кураховскую ТЭЦ, отметил Иван Тимочко.

Вопрос города Курахово Донецкой области остается нерешенным. Ситуация на направлении остается сложной. Однако, об оккупации населенного пункта не заявляли даже россияне, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Еспресо".

"Для россиян важно не только занять Курахово, но и взять под контроль Кураховское водохранилище и Кураховскую ТЭЦ, а также перерезать логистику Вооруженным силам на Кураховском направлении", - отметил он.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются продолжать военную операцию в сторону Константинополя, перейти дамбу или взять под контроль территорию в районе Тернов и Сухих Ялов, и продвигаться вдоль русла реки Волчья.

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"Они стремятся перекрыть дорогу из Запорожья в Донецк, которая является одной из основных для поставки оружия и военной поддержки на Кураховское и Времовское направления", - добавил Тимочко.

Он также сообщил, что россияне провели ротацию и перебросили "свежие" силы на Покровское и Кураховское направления, сосредоточив более 150 тысяч личного состава.

"Они будут пытаться перерезать логистические маршруты в Покровск, чтобы отрезать город от поставок вооружения Сил обороны, расширить плацдарм на западной части города, однако на восточной им не удастся. Они могут столкнуться с трудностями, поскольку на этом направлении есть большие территории, такие как Миргород. Расширение наступательных действий будет нелегкой задачей", - уверен военный.

Бои за Курахове - актуальное

Напомним, ночью 11 января мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Покровского района Донецкой области.

Однако, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны Украины все еще удерживают позиции в пределах города Курахово:

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В частности, украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать".

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