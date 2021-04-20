Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждает мировое сообщество, что президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 21 апреля, будет делать ложные заявления об Украине во время обращения к Федеральному собранию РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.
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"Завтра, 21 апреля, Владимир Путин обратится со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию России. Мы предполагаем, что он, вероятно, сделает некоторые заявления в отношении Украины. Я хочу предупредить мир, что мы снова можем услышать некоторые ложные нарративы. Он может попытаться представить Россию как "осажденную крепость", окруженную НАТО и врагами", - заявил Кулеба.
Глава МИД Украины напомнил, что Украина является одной из стран, которая имеет самую протяженную границу с Россией.
"Мы не имеем войск НАТО в Украине, но мы имеем более 100 тысяч российских войск на нашей границе. Это четкий сигнал, кто кому угрожает", - сказал Кулеба.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
- В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.
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