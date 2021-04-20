Глава МИД прогнозирует, что президент РФ попытается выдать скопления российских войск у границ Украины как ответ на окружение России "врагами".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждает мировое сообщество, что президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 21 апреля, будет делать ложные заявления об Украине во время обращения к Федеральному собранию РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

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"Завтра, 21 апреля, Владимир Путин обратится со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию России. Мы предполагаем, что он, вероятно, сделает некоторые заявления в отношении Украины. Я хочу предупредить мир, что мы снова можем услышать некоторые ложные нарративы. Он может попытаться представить Россию как "осажденную крепость", окруженную НАТО и врагами", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что Украина является одной из стран, которая имеет самую протяженную границу с Россией.

"Мы не имеем войск НАТО в Украине, но мы имеем более 100 тысяч российских войск на нашей границе. Это четкий сигнал, кто кому угрожает", - сказал Кулеба.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

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Автор: Виталий Саенко