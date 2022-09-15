Подтопленными остаются 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков.

Для ликвидации последствий ракетного удара по гидросооружению в Кривом Роге на Днепропетровщине установлен очередной затвор.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

Благодаря этому объем утечки воды уже уменьшился, она отходит. В парке Мершавцева вчера максимальный уровень воды достигал 190 сантиметров, а сейчас – 65 сантиметров.

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В настоящее время подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины откачивают воду в четырех домах Ингулецкого района, которые пострадали, и еще семи домах Центрально-Городского района.

Подтопленными остаются 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков, там также ведут работы.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога оставались без воды, водоснабжение было восстановлено за несколько часов.

Ночью начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил об эвакуации жителей в двух районах из-за угрозы подтоплений в связи с поднятием уровня воды.

Сегодня утром Резниченко сообщил, что благодаря проведенной ночью работе спасателей, аварийных служб и других ответственных людей, уровень воды в реке Ингулец снизился уже на 40 сантиметров и падает дальше.

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