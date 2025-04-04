В городе новый пожар.

Вскоре после баллистического удара по Кривому Рогу оккупационная армия России атаковала город дронами-камикадзе типа "Shahed". Также под угрозой оказались другие области.

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Обновлено в 00:00: Группы БПЛА летят через Днепропетровскую и Кировоградскую области на Полтавщину/Черкасщину. Повышенная угроза для Кропивницкого, Днепра, Умани, Полтавы и Кременчуга.

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Вилкул сообщил, что в Кривом Роге в четырех местах попаданий "шахедов" возникли пожары:

"Мы все на местах. Уже началась аварийно-спасательная операция. Тушим".

Обновлено в 23:45: Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак пишет, что из-за дроновой атаки оккупантов в частном секторе Кривого Рога охвачены огнем дома и инфраструктура.

В 23:15 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе:

"Массированная шахедная атака. Берегите себя".

По информации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, большинство беспилотников фиксируют на Днепропетровщине и Кировоградщине. Военные призывают жителей Днепра, Кривого Рога, Кременчуга и Кропивницкого оставаться в безопасных местах.

Обстрел Кривого Рога

Как сообщал УНИАН, 4 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу, вызвав значительные разрушения и многочисленные жертвы среди мирных людей.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что количество погибших возросло до 16, среди них шестеро детей. Ранения получили 42 человека. Кроме того, возникло два пожара. Повреждения получили девять многоквартирных жилых домов и шесть учебных заведений.

Российское министерство обороны заявило, что ударило по месту, где якобы проводили совещание "с западными инструкторами".

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