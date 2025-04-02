По словам вице-адмирала, у противника было достаточно времени, чтобы спасти экипаж.

Россия пыталась спасти флагман своего Черноморского флота, крейсер "Москва" почти сразу после того, как в апреле 2022 года в него попали украинские ракеты. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал командующий ВМС ВС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, уже через полчаса после атаки к месту инцидента прибыли российские военные корабли, в частности фрегаты, ракетные катера и разведывательное судно. Они пытались взять крейсер на буксир и оттянуть его в Севастополь.

Командующий сообщил, что в этот отряд входили также суда поисково-спасательного обеспечения, одно из которых оказывало помощь крейсеру, чтобы он не затонул. "Москву" пытались удержать на плаву, затем взяли на буксир и начали транспортировать в направлении Севастополя. Впрочем, спасти корабль не удалось.

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"В составе этого отряда находились и суда поисково-спасательного обеспечения. Там тоже было поисково-спасательное судно, которое оказывало помощь крейсеру, чтобы он не утонул. Потом взяли его на буксир. Как известно, буксировали в сторону Севастополя. Пытались спасти его, но не смогли", - рассказал Неижпапа.

Однако, по его словам, у россиян было достаточно времени - с обеда до утра, чтобы эвакуировать хотя бы часть экипажа. Вице-адмирал считает, что некоторые моряки с "Москвы" спаслись.

"Думаю, что часть экипажа спаслась. Да, не все, конечно, не все. Но сколько их там было конкретно, я вам никогда не смогу сказать", - отметил Неижпапа.

Потопление крейсера "Москва"

Флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" был потоплен в апреле 2022 года после попадания двух украинских ракет "Нептун". Россия долго не предоставляла официальной информации о потерях. Лишь через девять дней после "инцидента" Министерство обороны РФ сообщило о гибели одного военного, пропаже без вести 27 человек и эвакуации 396 членов экипажа. В то же время по предварительным оценкам тогдашнего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Россия смогла спасти лишь 58 из 510 военных, находившихся на борту.

Недавно издание The New York Times опубликовало статью о том, что США разгневались, когда Украина в апреле 2022 года потопила "Москву" без предупреждения союзников. Говорилось, что якобы американцы были удивлены фактом того, что ВСУ имеют мощные ракеты, и были обеспокоены, потому что Белый дом не хотел "топить" флагман ЧФ РФ.

В то же время представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отреагировал на статью NYT о поражении крейсера "Москва". По его словам, ВСУ не получали от США координаты "Москвы", а операция по уничтожению крейсера была полностью спланирована и выполнена исключительно украинскими ВМС.

Огневое поражение корабля согласовывалось исключительно с высшим руководством Украины и Силы обороны не должны были согласовывать с Соединенными Штатами этот удар.

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