По его словам, украинцы имеют достаточно техники для продолжения войны.

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что Украина имеет потери в технике на поле боя в рамках контрнаступления, но оборудования достаточно, чтобы продолжить боевые действия.

Об этом Остин заявил на пресс-конференции по итогам заседания в формате "Рамштайн", сообщает "ЕвроПравда".

"Это война. Мы знаем, что будут повреждения (техники - УНИАН) на поле боя с двух сторон. Что важно: украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать, и возвращать на поле боя", – сказал он.

По его словам, важна способность союзников продолжать поставки вооружения. При этом Остин отметил, что повреждения техники на поле боя будут и в дальнейшем, но россияне значительно преувеличивают потери ВСУ.

"Я думаю, россияне показали нам одни и те же 5 транспортных средств тысячу раз с десяти разных углов. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы", – добавил Остин.

Контрнаступление ВСУ - потери на поле боя

Несколько дней назад стало известно, что 47-я бригада ВСУ во время таких атак возле Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard. Впоследствии появилось видео того самого ожесточенного боя.

Проблемой для ВСУ остаются оборонительные сооружения русских и нехватка боеприпасов по сравнению с противником. К тому же, оккупанты умышленно взорвали Каховскую ГЭС, чтобы избежать форсирования Днепра украинскими силами. А это, по мнению президента Чехии, повлияет на весь фронт.

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