Россияне сейчас могут производить где-то 120-130 ракет для нанесения ударов по Украине.

Россияне могут подыгрывать президенту США Дональду Трампу относительно выдвижения неприемлемых требований к Украине путем осуществления массированной комбинированной атаки дронами и ракетами.

Такое мнение высказал военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала Суспільне.

"Предполагаю, что после заявлений президента США Трампа, что якобы Украина не готова к миру, что мы не хотим согласиться на определенные условия, и если наше руководство во главе с президентом Зеленским будет и в дальнейшем не идти на признание Крыма российским, и еще на многие условия - то нашей стране может быть очень плохо и Россия может чуть ли не все уничтожить. И для того, чтобы усилить эти слова Трампа... мне кажется, что россияне решили осуществить такой массированный удар, чтобы Трамп мог сказать: "вот видите, я же вас предупреждал". Мне кажется, что это была основная цель", - отметил Гетьман.

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В то же время, майор запаса считает, что такая массированная атака не может готовиться "со вчера на сегодня". Такие атаки обычно готовятся заранее, и на это может уходить не менее недели.

Как отметил эксперт, ночной российский обстрел - это продолжение давления на украинскую власть и население. Россия снова совершает террористические акты, а атаки на гражданские города являются военными преступлениями со стороны РФ.

По его словам, россияне после начала полномасштабного вторжения начали совершенствовать производство ракет с учетом того, что находятся под санкциями, и им удалось найти "серые зоны" и даже какие-то контрабандные пути, и количество ракет, которые они изготавливают различных типов - составляет более сотни в месяц.

"Насчитывается даже до 150, но я думаю, что это преувеличение. Где-то 120-130 производится. Тех же "Калибров" - 30-40 в месяц. Примерно столько же могут производить Х-101. То есть, различных ракет. Вот они их наделали и потом мы все ожидали, что будет массированный ракетный удар по Украине. По каким именно городам - мы это на 100% спрогнозировать не можем. Но этой ночью это был удар по Киеву", - сообщил Гетьман.

По мнению аналитика, Россия осуществила комбинированный ракетный удар для того, чтобы достичь максимальной эффективности этого нападения.

"Подавляющее большинство этих ракет мы обезвредили, но, к сожалению, нет в мире средств ПВО, которые могут на 100% защитить от попадания ракет. Хотя можно поднять процент уничтоженных ракет. Для этого надо увеличить количество зенитно-ракетных комплексов, особенно это касается комплексов "Петриот", которые могут бороться с баллистикой", - сказал Гетьман.

В то же время, крылатые ракеты более эффективно можно сбивать с самолетов F-16 и Mirage.

При этом, он отметил, что вероятность уничтожения баллистической ракеты зенитно-ракетным комплексом, если стрелять одной зенитной ракетой, составляет 70%. Это не "зонтик", который может защитить на 100%. Показатель сбития одной баллистической ракеты увеличивается до более 90%, если выпускать из ЗРК две ракеты. "Даже "Петриот" отражая атаку двумя ракетами одновременно по воздушной цели может уничтожить только 9 ракет из 10, а одна прилетит", - сообщил Гетьман.

Комбинированный ночной удар по Украине

Этой ночью Силам обороны Украины удалось сбить 112 из 215 воздушных средств поражения из числа ракет и ударных дронов, которые Россия запустила по гражданским городам Украины. Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Российская атака привела к большим разрушениям и гибели людей. В Киеве известно о 8 погибших, еще более 70 получили различные травмы, в том числе - 5 детей. Для удара по столице Россия применила в том числе северокорейские баллистические ракеты KN-23.

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