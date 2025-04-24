Она отметила, что многие текущие решения Трампа, в том числе и касательно Украины, продиктованы одним желанием - править США таким же образом, как Путин правит Россией.

У президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путинаодинаковое представление о мире. Они видят его "разделенным между тремя основными державами: Россией, США и Китаем, с очень четкими сферами влияния".

Об этом заявила Фиона Хилл, бывший советница Трампа по нацбезопасности, пишет Sky News. Издание отметило, что Хилл была заместительницей помощника президента и старшим директором по европейским и российским делам в аппарате Совета нацбезопасности Трампа с 2017 по 2019 год во время его первого срока в Белом доме.

Она объяснила, что Трамп хочет подражать Путину и "управлять своей страной похожим образом". Хилл добавила, что у этих двух человек "шокирующе похожие взгляды на мир".

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"Это первый раз, когда у США есть президент, желающий подражать российскому диктатору, который хочет создать гиперперсонализированное президентство, который хочет по сути управлять своей страной очень похожим образом, сверху вниз без каких-либо сдержек и противовесов", - сказала экс-советница.

Она отметила, что Трамп хотел "нормализовать и перезагрузить" отношения между США и РФ и это было ясно с первого его президентства.

Хилл добавила, что Трамп всегда хотел сесть с Путиным и разобраться со всеми трудностями в двусторонних отношениях, от ядерных проблем до всевозможных экономических сделок, в которых сам Трамп и его ближайшее окружение очень заинтересованы.

"Это не было приоритетом для других президентов США. Так что на самом деле, при Трампе больше шансов на близкие отношения между США и Путиным", - констатировала она.

Хилл даже отметила, что Трамп заинтересован в установлении "личных отношений" с Путиным и для этого намерен отказаться поддерживать Украину.

Для этого же он "хочет отойти от основ европейской безопасности и заставить европейцев не только поддержать Украину", но и самим платить за свою безопасность.

"Здесь есть стратегическая перспектива, и я думаю, что часть стратегии администрации Трампа заключается в том, чтобы подтолкнуть европейцев к тому, чтобы они сами определили, чего хотят в сфере европейской безопасности, и ясно дали понять украинцам, что они не могут ожидать от США большей поддержки в будущем", - констатировала Холл.

США и РФ

При новом сроке Трампа отношения США с РФ потеплели. Трамп не скрывает, что хочет наладить отношения с россиянами и сделает для этого все возможное. Так, сегодня стало известно, что Трамп планирует встретиться с Путиным.

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