'Командование РФ нифига не поняло': эксперт назвал просчет оккупантов на Курщине

Россияне не учли, что граница - это тоже линия фронта, которую надо защищать.

В Курской области РФ есть наиболее слабые места, из которых россияне теоретически должны начать выбивать украинские подразделения. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Те действия, которые сейчас происходят - с заходом через новые участки границы, - на самом деле они происходят из-за попыток россиян атаковать. У них пока идет не масштабная атака, как мы, например, видим на украинской Донетчине, а определенная разведка боем, когда они проверяют, где у нас на Курщине есть наиболее слабые места, из которых они теоретически должны начать нас выбивать", - отметил Крамаров.

В то же время эксперт отметил, что российское командование не учло одну вещь. Россияне совсем забыли, что граница - это тоже линия фронта.

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"Проблема в том, что у них почему-то командование, извините, нифига совсем не поняло, что у них еще есть граница, и граница это тоже линия фронта. Как мы когда-то поняли, что вся граница - не только с Россией, даже с Беларусью - это все линия фронта. И эту границу нужно защищать. И вот нанесение удара по тылу тех войск, которые пошли в разведку боем, для них это снова стало удивлением", - сказал он.

Впрочем, эксперт отметил, что не нужно ожидать каких-то изменений на карте на Курщине. ВСУ заняли там территорию, которую могут эффективно удержать, не тратя на это много сил. Скорее всего, будет информация о попытках атак россиян и неплохой обороне ВСУ.

"В некоторых моментах будем слышать о том, что они почему-то не рассчитали, а им в тыл зашли украинские войска", - отметил Крамаров.

Ситуация в Курской области: последние новости

Накануне в СНБО сообщили, что российские войска не выполнят приказ Путина до октября отбить у ВСУ территории Курской области РФ. В то же время он добавил, что большое количество россиян в Курской области сейчас в ужасной ситуации.

По словам военного Кирилла Сазонова, боевые действия в Курской области очень динамичны, а подразделения украинской армии и противник действуют на разных локациях неожиданно по отношению друг к другу.

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