Десятки американских истребителей не предоставят Украине преимущество в воздухе, отметил военный аналитик.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Алексей Гетьман считает, что украинская армия к середине 2024 года будет иметь 25-30 американских истребителей F-16.

Такое количество самолетов украинской стороне не предоставит возможность полностью господствовать в воздухе, "но позволит уже очень скоро кошмарить врага", говорится в мнении эксперта, опубликованном на УНИАН.

"Мы понимаем, что даже 20-30 единиц не дадут преимущество против двух тысяч российских самолетов. Чтобы полностью господствовать в воздухе нам нужно несколько сотен. В разных странах мира сейчас используется около трех тысяч таких самолетов", - отметил офицер ВСУ.

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Истребители F-16 предоставят Украине - что надо знать

Президент Владимир Зеленский 20 августа после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте сказал, что нашему государству предоставят 42 самолета F-16. Борты будут предоставлены после обучения пилотов и инженеров.

Позже глава правительства Дании Метте Фредериксен сообщила, что ее государство планирует предоставить украинской стороне 19 истребителей. Потом украинский лидер поделился, что участие в тренировке наших пилотов на F-16 будет принимать Греция.

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