Китаю есть чем помочь агрессору, но такой шаг будет чреват для Китая серьезными санкциями.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что у Китая есть возможности помочь агрессору, однако пока не ясно, пойдет ли Китай на это.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Чем из вооружений может помочь Китайй России? На самом деле много чем и даже не просто "много", а намного больше чем много чем. А всё потому, что практически весь ВПК Китая строился на создании собственных вооружений копируя советские образцы, что создало массу реплик", - отметил эксперт.

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"Если мы говорим, например, про артиллерию, то у Китая есть более 2 000 буксируемых гаубиц PL-66 калибра 152-мм, которые являются копией Д-20. Около 3 300 122-мм PL-96 - копия Д-30. А сколько к ним снарядов? С учётом потребностей и запасливости Китая мы можем себе только представить. Далее... РСЗО? PHZ-89/PHL-81/90 являющиеся копиями 122-мм БМ-21 "Град". PHL-03 - аналог 300-мм БМ-30 "Смерч". Соответственно и совместимость боеприпасов. Продолжать могу ещё долго, ведь совместимых позиций по многой номенклатуре предостаточно, из чего можно сделать весьма негативный вывод, или...?", - заявил Коваленко

Он также отметил, что Китаю есть чем помочь агрессору, но такой шаг будет чреват для Китая серьезными санкциями.

"Китаю и вправду есть чем помочь России, но станет ли? Смысл? Чтобы страна, экономика которой основана на экспорте, была тут же обложена санкциями? Чтобы хрупкая экономическая стабильность КНР, представляющая собой мыльный пузырь, содрогнулась? Да, кажется, что экономически Китай набрал вес, но это обман – экономика КНР это большой мыльный пузырь. Экономический кризис КНР 2016 и 2018 годов, о которых многие не слышали тому прямое доказательство", - заявил эксперт.

"Напомню как в 2018 за время торговой войны США и КНР китайский юань опустился в цене на 6,8%, достигнув своего минимального значения с декабря 2017, ставшего следствием затяжного экономического кризиса 2016, когда падение было максимальным со времен девальвации юаня в августе 2015. Индекс китайских ценных бумаг Shaghai Composite благодаря торговой войне США и КНР упал в цене на 20%, что вызвало отток инвестиций. В целом фондовый рынок КНР потерял триллион долларов капитализации. Для привлечения инвестиций Гос-Комитет по развитию и реформе и Мин-коммерции КНР пошли на беспрецедентный шаг, позволяющий иностранным компаниям в ряде отраслей КНР иметь долю 51%, в то время как ранее верхней планкой было 25%", - отметил эксперт.

При и этом он отметил, что с 2018 по 2019 из-за торговой войны с США Китай потерял более триллиона долларов.

"А потому, какой профит Китаю от помощи России, если за эту помощь он может потерять триллионы, а приобрести... Иран приобретает технологии, Су-35, в перспективе ЗРС С-400, ракетные технологии. А Китаю - что? Технологии России уже давно отстают от китайских. Территории до Байкала и так уже де-факто китайские, осталось только референдум провести. А потому - профита нет. Из Китая в Россию могут и будут идти дроны, двойного назначения, микросхемы и микрочипы, разного рода контрабанда, но шаг в сторону поставок боеприпасов и техники для Китая самоубийственный и если здравомыслие у пекинской дипломатии преобладает, то их не будет", - отметил эксперт.

Война в Украине и позиция Китая

В течение всего 2022 года в иностранной прессе появлялись сообщения о том, что Китай, вероятно, помогает России обходить западные санкции, поставляя микрочипы и другие товары двойного назначения.

В январе 2023 года появилась информация о том, что Китай начал поставлять России военные товары нелетального типа – бронежилеты и каски.

В феврале 2023 годаофициальные лица США впервые заговорили о планах Китая начать поставки летального оружия в Россию. О недопустимости таких поставок китайцев предупредил президент США Джо Байден, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Пекине все обвинения отрицают.

26 февраля 2023 года стало известно о том, что согласно новым разведданным США, власти Китая рассматривают возможность отправки в Россию артиллерии и боеприпасов для войны против Украины.

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