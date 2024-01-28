Мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников в Донбассе и передал им дроны и системы радиоэлектронной борьбы. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Посетил наших защитников в Донбассе. Батальону "Свобода" и 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода передал по 100 FPV-дронов каждому подразделению. Также привез бойцам три системы РЭБ, которые очень нужны сегодня военным на востоке Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он также поблагодарил защитников за мужество и самоотверженность.

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"Сложная ситуация на фронте, но они держатся решительно и продолжают уничтожать врага и защищать украинскую землю. Слава Украине! Слава ее защитникам!" – написал Кличко.

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик поблагодарил Кличко и киевлян за постоянную поддержку.

"От всего сердца хочу поблагодарить Виталия Владимировича и громаду города Киева за постоянную мощную поддержку. С одной стороны, это боеспособность батальона, а что для меня важно – это жизнь наших бойцов", – подчеркнул Кузик.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко второй раз подряд встречал Новый год на Донбассе вместе с бойцами, которым привез дроны, различное снаряжение и химические грелки.