Решение является повторным, поскольку срок предыдущего аналогичного постановления истекает.

Шевченковский райсуд Киева постановил задержать заместителя главы Пограничного управления ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева.

Об этом пишет проект Радио Свободы Крым. Реалии.

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Военного обвиняют в организации захвата украинских моряков в 2018 году и судов на Керченском проливе.

Решение является повторным, поскольку срок предыдущего аналогичного постановления, принятого в 2018-м, истекает. Документ направлен по почте в ФСБ России. Медведева объявили в розыск.

Атака России на украинских моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября 2019 года РФ вернула Украине и захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские судна, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года

В МИД Украины ожидают решения по делу против РФ об акте агрессии в Керченском проливе в течение 2022-2023 года.

Сегодня, 12 ноября, арбитраж в Гааге предоставил Украине три месяца для представления замечаний на возражения РФ по делу в отношении акта агрессии в Керченском проливе.

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Автор: УНИАН