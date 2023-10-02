Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, то нужно наращивать число средств противодействия БПЛА, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат замечает, что есть все признаки того, что ударные беспилотники будут доминировать в атаках российских оккупантов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о модернизации россиянами своих ударных дронов, количественного и пропорционального выражения процента сбития нами вражеских дронов, который составляет 70-80%.

"Пропорциональность будет сохраняться, когда мы будем получать пропорционально средства. Понимаете, сколько средств поражения Украина тратит на БПЛА, на крылатые ракеты..., БПЛА разведывательного типа и ударные БПЛА. Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что количество средств противовоздушной обороны Украина может увеличивать только благодаря партнерам, поэтому продолжается постоянная дипломатическая и политическая работа со странами, которые присоединились к "Рамштайну".

"Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти. Вы видите статистику: действительно, за месяц, который прошел, за сентябрь, - их становится больше. Соответственно, нужно больше средств. И средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА", - подчеркнул спикер.

Игнат напомнил, что об увеличении использования россиянами "Шахедов" речь идет уже давно. "Есть все признаки того, что будут именно ударные беспилотники больше доминировать в атаках. Поэтому и нам нужно делать выводы и готовиться к этому", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о показателе отражения российских атак. По ее словам, речь идет о достаточно высоком уровне отражения атак - 70-80%.

1 октября Юрий Игнат объяснил, почему дроны-камикадзе "Шахед" не всегда сбиваются. Он отметил, что это непростая, малозаметная и малоразмерная цель. "Шахеды" могут лететь на довольно значительные расстояния, а также их могут направлять разными маршрутами.

Игнат также подчеркнул, что враг будет совершенствовать "Шахеды" и другое вооружение, используя композитные материалы, что делает их менее заметными для радиолокационных станций.

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