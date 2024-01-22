Плетенчук назвал, какие российские корабли сейчас являются самой большой угрозой для Украины.

Представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько единиц российского флота уже было уничтожено, и что сейчас в приоритете для дальнейшей ликвидации.

Детали он раскрыл, комментируя спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины в эфире телемарафона.

"Если брать только флот, - это 22 единицы уничтожено, 13 повреждено. Это довольно уж серьезный показатель, учитывая общее количество. Остаются, конечно, среди приоритетных целей, это не секрет, носители крылатых ракет", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что их, в среднем, в Азово-Черноморском регионе с десяток, среди которых - четыре субмарины. Также в этот перечень входят большие десантные корабли и остальные боевые единицы, которые могли бы участвовать в боевых действиях.

"По состоянию на сейчас, как можно понять из их практики и в целом, основные единицы, которые они используют для нанесения огневого поражения по нашей территории, - это носители крылатых ракет", - сказал представитель ВМС.

Плетенчук отметил, что это оружие фактически дистанционного действия, которое можно применять из разных уголков Черного моря, сохранять какое-то достаточно большое расстояние, насколько это возможно в Черном море, для того, чтобы как-то обеспечить их безопасность.

"Поэтому эти как раз носители, в первую очередь, российские оккупанты передислоцировали из Крыма в Новороссийск, в другие пункты базирования. По состоянию на сейчас эти корабли являются самой большой угрозой для Украины", - подчеркнул он.

По словам Плетенчука, остальные корабли, которые, например, имеют противокорабельные комплексы, или те же десантные корабли, фактически сейчас в боевых действиях не применяются. Они выполняют различные задачи.

"Также есть корабли, которые могут выполнять задачи по ведению разведки, противоминные корабли. Тральщики, например. Они выполняют повседневные боевые задачи у берегов оккупированного Крыма, у своих берегов. Такой угрозы они для нас сейчас не несут, как носители", - пояснил он.

Относительно ВДК спикер отметил, что оккупанты пока не могут применять их по назначению. Ведь провести сейчас реализовать операцию по высадке десанта невозможно.

"Из 13 единиц, которые они собрали перед началом полномасштабного вторжения... Семь единиц выведены из строя: три из них - навсегда, четыре - находятся в долговременном ремонте", - сказал Плетенчук.

В море сейчас находятся 13 единиц вражеского флота, отметил представитель. "Выполняют учебные задания. Задачи по охране пунктов базирования и критической инфраструктуры. То есть единиц сегодня утром наблюдаем достаточно много. Среди них - два носителя, общим залпом до 16 ракет может быть. Сказать, что как-то меняется ситуация критически или весомо в море, я пока не могу", - рассказал он.

Черное море станет центром внимания ВСУ в 2024 году

На днях бывший президент Джеймстаунского фонда Глен Э. Ховард выразил мнение, что Крым и Черное море станут центром внимания украинских Вооруженных сил в 2024 году.

Он отметил, что изоляция полуострова и деградация российских военных сил там "чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

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