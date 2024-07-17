По словам военных, в армии есть такие специальности, как и в гражданской жизни.

Военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады Давид Дячок и Виталий Тысленко рассказали, как в армии распределяют людей на должности. По их словам, человек получает работу в армии в зависимости от состояния здоровья и своей профессии.

"Если вы хотите заглянуть в глаза врага, имеете боевой опыт и непреодолимое желание стать штурмовиком, бесспорно мы не будем в этом процессе вам мешать. Но если состояние вашего здоровья или ваши специфические умения и навыки касаются интеллектуальной составляющей, то мы будем обеспечивать вас именно такими должностями. Ведь армия и 10 ОГШБр в частности, это - большая семья, в которой нужно, чтобы каждый делал свою работу максимально правильно, с максимальной отдачей. Поэтому нам нужны абсолютно все: от инженеров до водителей, от айтишников до представителей логистического обеспечения", - объяснил Дячок в интервью "Суспільне".

В то же время Тысленко отмечает, что на одного воина есть шесть-семь военных, которые его обеспечивают.

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"Это может быть техническое, финансовое обеспечение. Потому что в армии так же есть бухгалтеры, экономисты - очень разные должности. Можно найти аналоги по всем основным направлениям деятельности в обществе. Профессиональный человек, который имеет желание что-то делать руками и головой, всегда найдет себя в армии", - заверил воин.

Также Дячок рассказал, насколько важными для армии являются бойцы подразделений обеспечения. По его словам, в его подразделении есть повар, который из обычных продуктов может приготовить очень вкусные и необычные блюда.

"К примеру, одного из прекрасных поваров, которого очень сильно хотят украсть различные подразделения нашей бригады, мы нашли в ивано-франковском ресторане. Он был шеф-поваром одного из самых престижных заведений. Сейчас он готовит из стандартных продуктов просто невероятные вещи. И от этого наши ребята всегда дарят нам улыбку. Когда на одну из передовых позиций доставили банош, поверьте, ребята-пехотинцы, которые ели его, героизировали того повара, который чрезвычайно удачно это сделал", - подчеркнул военнослужащий.

Он заверил, что в армии можно идти к победе не только, находясь на линии фронта, ведь ВСУ нужны и другие должности.

"Нет никаких проблем побеждать путем обеспечения, логистики, потому что нам нужны все должности, нам нужны исключительно профессионалы, нам нужно, чтобы вы просто поверили в собственные силы. Даже если вы сомневаетесь, переживаете, не слишком уверены в себе, мы поможем вам преодолеть рубикон, стать лучшим и сделать наше общее дело - победу", - подчеркнул защитник.

В свою очередь Тысленко подчеркнул, если человек имеет характер и личное убеждение и представление, то поймет, что "пропасти" между гражданскими и военными нет.

"Это - та же самая работа, но она плотнее, тяжелее. Те же навыки нужны: творческие, деловые, профессиональные. Если кто-то крутит гайки, то это - очень нужно, потому что армия - это прежде всего техника. Если кто-то с ручкой разбирает бухгалтерские счета - это все тоже нужно и нужно постоянно", - объяснил он.

Дячок добавил, что во время боевых условий мозг военных должен вроде бы сосредоточиться только на огне по врагу и сохранении собственной жизни, однако они все равно остаются людьми, которым присущи обычные вещи.

"Условно говоря, если форма, которую мне дадут, будет не комфортная, то я в этот момент, находясь в 150 метрах от противника, буду думать, какой плохой у меня старшина, что допустил эту неудачную вещь. А уже потом - о том, что напротив меня находится враг и хочет меня убить. То есть так или иначе армия - история об ответственности каждого на каждом месте", - считает воин.

Кроме того, Тисленко посоветовал людям не думать, что в армии могут быть только "супермены", ведь это не так.

"Однозначно, мы хотим видеть 22-летних "прокачанных" суперменов, которые штурмуют каждый день, но также видим совершенно разных людей, которые по зову сердца присоединились в ряды Вооруженных сил. Поверьте, главное - желание. Мой личный пример, это когда 59-летний мужчина просил "Browning". Это - такой крупнокалиберный пулемет, очень громоздкий. Но боец убедительно обращался к нам с этой просьбой, потому что у него было непреодолимое желание "косить" мо***лей. Ему это удавалось и удается по сегодняшний день", - делится военный.

Опыт военных на фронте - последние новости

Ранее командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" заявил, что ошибки на фронте были, есть и будут, ведь командиры не могут быть роботами.

"Я знаю много бойцов, которые являются настоящими героями и совершают героические поступки, несмотря на командиров. Но надо разобраться, что такое сам аспект героя? Человек, который не оставил тебя раненым на поле боя и до конца с тобой пробыл, удержал противника и вам удалось вырваться - он герой? Для меня да, но для всех ли? Разные поступки можно считать героическими", - считает он.

В то же время военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович рассказал, что из-за большой потери техники РФ посылает на штурмы пешую пехоту или оккупанты идут в атаку на гольф-карах.

"Скорее всего, у них очень мало техники из-за того, что они ее много потеряли в предыдущие периоды. Возможно, их производство и восстановление советской техники не может справиться с таким расходом техники. За полтора месяца мы уничтожили более 70 единиц техники и еще уразили 70 единиц", - отметил военный.

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