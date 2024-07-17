Командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" считает, что ошибки на фронте были, есть и будут, ведь это война. По его словам, руководство не всегда может принимать правильные решения. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
"Мы не можем быть роботами и принимать всегда правильные решения. Я знаю много бойцов, которые являются настоящими героями и совершают героические поступки, несмотря на командиров. Но надо разобраться, что такое сам аспект героя? Человек, который не оставил тебя раненым на поле боя и до конца с тобой пробыл, удержал противника и вам удалось вырваться - он герой? Для меня да, но для всех ли? Разные поступки можно считать героическими. Не обязательно уничтожить 20 тысяч танков, чтобы стать героем. Иногда достаточно принять волевое решение и остаться, чтобы оказать своевременную помощь", - подчеркнул он.
Военный рассказал о ситуации, когда один из его побратимов погиб в стрелковом бою и остался на позиции, которую занял враг, однако для "Симбы" было принципиально его оттуда забрать.
"Я сказал своим ребятам, что никого не заставляю, потому что понимаю все риски операции, но я буду эвакуировать собрата. Увидел по глазам, что многие поняли, на что мы подписываемся и куда идем. Кроме моих ребят, приехало еще одно подразделение, чтобы идти с нами. Мы провели успешную операцию, уничтожили врага, забрали тело побратима. Мы были убеждены, что он погиб. А во время эвакуации, он начал стонать - мы сразу оказали помощь. Но, к сожалению, через неделю он умер в больнице", - добавил командир.
Воин также рассказал, как переживает смерть побратимов. По его словам, память о павших не исчезает.
"Когда ты в этом постоянно живешь, то начинаешь относиться с пониманием, потому что завтра сам можешь быть на их месте. Но память о павших никуда не девается. Каждого погибшего чтим. Мы вспоминаем их в день рождения, годовщину гибели, общаемся с их родственниками. Буквально две недели назад мы поздравляли с юбилеем отца нашего погибшего парня", - отметил боец.
Война в Украине - последние новости
Ранее военный эксперт Иван Ступак рассказал об отходе ВСУ из Крынок. По его словам, кто-то называет это предательством, однако на самом деле там военные уже держались за руины.
"Россияне регулярно уничтожали и повреждали наши лодки, которые подвозили наших ребят и когда была эвакуация - на этом этапе были потери, а также когда переправляли боеприпасы. То есть они охотились регулярно за этими лодками. Бывало, что в день мы теряли 5-6 лодок. И мы понимаем, что они были не пустые. Россияне их уничтожали", - отметил он.
Также аналитики DeepState сообщили, что сейчас поселок Урожайное, что в Донецкой области, находится под контролем российской армии.
"На карте DeepState есть обозначение, что населенный пункт Урожайное перешел под контроль врага. Сейчас россияне пытаются там закрепиться и подтянуть резервы. Соответственно, враг может продолжить продвижение, если сложится благоприятная ситуация. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы этого не произошло", - добавил соучредитель аналитической группы Роман Погорелый.