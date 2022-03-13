Еще утром, 13 марта, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров обсуждал со своим спецназом похищение украинских детей.
"Кадыров приехал в Украину, и первое, что они делают - планируют операцию по похищению детей из детского дома. Послушайте сами, что докладывают подонку Кадырову", - написал Геращенко.
Так, кадыровцы доложили о том, что они нагло ворвались в детский дом, но там никого не оказалось.
"В этом вся суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей. Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи видеоролика Кадырова", - добавил Геращенко.