На опубликованном утром видео кадыровцы обсуждали захват детского дома.

Еще утром, 13 марта, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров обсуждал со своим спецназом похищение украинских детей.

"Кадыров приехал в Украину, и первое, что они делают - планируют операцию по похищению детей из детского дома. Послушайте сами, что докладывают подонку Кадырову", - написал Геращенко.

Так, кадыровцы доложили о том, что они нагло ворвались в детский дом, но там никого не оказалось.

"В этом вся суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей. Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи видеоролика Кадырова", - добавил Геращенко.

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