В МИД Польши потребовали безотлагательно предоставить объяснения.

Военные вертолеты Беларуси 1 августа действительно нарушили воздушное пространство Польши. Соответствующую информацию посольство Польши в Минске передало в беларуское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что посольство в Минске 4 августа передало в Министерство иностранных дел Беларуси "подробную информацию, подтверждающую факт, что 1 августа 2023 года два белорусских военных вертолета нарушили воздушное пространство Польши".

"Предоставленные данные противоречат позиции Беларуси, высказанной в официальных заявлениях МИД Беларуси и Министерства обороны. Призываем белорусскую сторону безотлагательно предоставить объяснения инцидента, исправить позицию по этому вопросу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы", – говорится в заявлении МИД Польши.

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1 августа два военных вертолета Беларуси пересекли границу с Польшей в районе Беловежи на очень низкой высоте, из-за чего их не сразу смогли засечь радарами.

Варшава после инцидента увеличила число военных на границе и выделила дополнительные силы и средства для охраны. Кроме того, в МИД Польши призвали к "полной изоляции" Беларуси и вызвали беларуского дипломата.

Позже мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что после инцидента вертолеты перебросили на аэродром Мачулищи, где пилотов встретили силовики.

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