Появляются в Украине и местные производители вооружений, рассказал Александр Камышин.

Иностранные производители оружия готовы начинать производство в Украине. Министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин анонсировал новости об этом в скором времени.

"Иностранные партнеры видят и понимают, что Украина дает большие возможности для их производителей вооружения. И первые из них уже готовы начинать производство в Украине. Мы говорим о больших компаниях и о меньших компаниях, которые двигаются обычно быстрее. Вы еще до Форума оборонных индустрий услышите о начале такого производства", - сказал он.

Также Камышин отметил, что и в Украине появляются мощные местные производители оружия.

Что касается украинского ВПК, то министр заявил о наращивании производства:

"Мы уже производим больше, увеличиваем производство постоянно и без остановки. Но сколько бы мы не изготавливали, нам все равно нужно намного больше для нашего фронта. Потому мы все еще зависим от импорта и благодарны нашим партнерам за поддержку… Наши главные успехи все еще впереди. Сейчас золотое время для украинского сектора ВПК, потому что есть возможности реализовывать наработки, все разработки, которые были накоплены в последние годы. А я должен сказать, что у нас в статусе разработок и в статусе опытных образцов есть достаточно много хороших изделий, которые очень понадобятся нашим Вооруженным силам обороны и в ближайшее время вы будете видеть все больше таких изделий на фронте".

Мировые производители оружия - "Укроборонпром" поднялся в рейтинге

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный концерн "Укроборонпром" занял 65 место в рейтинге мировых производителей оружия по доходам.

Сообщалось, что таким образом за год "Укроборонпром" поднялся на 24 позиции. В 2022 году доход компании вырос на 70% - до $1,25 млрд против $754,75 млн в 2021 году. Чуть более половины из ста компаний в списке являются американскими. Тридцать одна компания находится в Европе.

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