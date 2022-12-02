Она не входит в легион "Свобода России".

В составе Вооруженных сил Украины воюет рота, в которую входят уроженцы Башкортостана.

Об это рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его словам, сейчас легион "Свобода России" сражается под Бахмутом.

"Кстати, в контратаке, которая была несколько дней назад, они очень круто разметелили опорный пункт вагнеровцев. В ноль зачистили. Молодцы ребята, не перестают поражать," - отметил Арестович.

По его словам, башкирская рота не входит в легион "Свобода России".

"Это уже целая рота уроженцев Башкирии. Отдельная рота есть, они набрались и захотели быть национальным подразделением в составе. Ну, пожалуйста", - отметил советник ОП.

Кроме того, Арестович рассказал, что на стороне Украины воюет тюркская рота "Туран".

Иностранцы в составе ВСУ

Как известно, легион "Свобода России" был сформирован в марте 2022 года. В него входят бывшие военнослужащие ВС РФ.

В апреле они получили украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России".

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский призвал иностранцев присоединиться к борьбе против российских оккупантов.

Был сформирован "Интернациональный легион", в который вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

Также напомним, что в Украине сражается "Грузинский легион".

Вас также могут заинтересовать новости: