Украинские бойцы продолжают контрнаступление.

Вооруженные силы продолжают контрнаступление в Луганской области. По состоянию на 29 ноября украинская армия освободила от кремлевских оккупантов 13 населенных пунктов.

"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - сообщил первый заместитель главы Луганской ОВА Алексей Смирнов.

Местные власти обсудили состояние и проблемы эвакуации из освобожденных населенных пунктов. Кроме того, ведется работа по формированию рабочих групп для разминирования, доставки гуманитарных грузов и развертывания пунктов обогрева.

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Ситуация в Луганской области - что известно

Российские войска несут огромные потери в боях с ВСУ. Только на Луганщине одно из подразделений РФ за неделю потеряло до 70% бойцов.

Кроме этого, украинская армия повредили мост возле Мелитополя, который россияне использовали для переброски техники.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что украинская авиация Сил за прошедшие сутки, 28 ноября, нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Защитники Украины поразили район расположения оккупантов в Сватово на Луганщине. Кроме этого, за прошедшие сутки они сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

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