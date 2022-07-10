В последние дни россияне усилили обстрелы Харькова, применяя реактивную и ствольную артиллерию, а также ракетные удары с территории РФ.

Говорить о возможности повторного наступления россиян на Харьков пока не приходится, хотя оккупанты и предпринимали попытки прорвать оборону города.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире ТСН.

По его словам, в последние дни российские оккупанты усилили обстрелы города, применяя реактивную и ствольную артиллерию, а также ракетные удары с территории РФ.

"За предыдущие несколько суток там ситуация ухудшилась (в Харькове – ред.) в том смысле, что российские войска пытались действительно прорывать по нескольким направлениям оборону наших позиций и рубежей. Им это не удалось сделать и они продолжают применять именно артиллерию, реактивную, ствольную артиллерию, так же ракеты из Белгородской области, которыми обстреливают город Харьков. Но сказать о том, что на сегодняшний день там сконцентрирована группировка войск, которая может совершить успешные наступательные действия, тоже не приходится", - отметил Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель. Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.

Россияне обстреляли Харьков также и накануне, 9 июля. Агрессор ударил по одному из жилых районов Харькова. Российские захватчики выпустили, предположительно, баллистическую ракету "Искандер", в результате разрушены два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

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