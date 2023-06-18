Речь идет как о действиях оккупантов на ЗАЭС, так и о стремлении РФ разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

В Главном управлении разведки МО Украины прокомментировали последние случаи ядерного шантажа со стороны российского лидера Владимира Путина.

Речь идет как о присутствии войск РФ на Запорожской атомной электростанции, так и об угрозах "нашпиговать" территорию Беларуси ядерным оружием. За словами представителя ведомства Андрея Юсова, опасность будет сохраняться до тех пор, пока россияне окончательно не выйдут с территории Украины.

Он подтвердил, что целый ряд норм и стандартов ядерной безопасности на ЗАЭС уже не обеспечивается оккупационными властями: "То, что они все время производят с нашей Запорожской атомной станцией - это ядерный шантаж", - говорит Юсов.

"Главное, что должен понять каждый украинец и весь мир - в Каховке, на заводе "Крымский титан" и по всей Украине безопасность, в том числе и экологическая и ядерная безопасность на этих объектах, будет гарантирована тогда, когда они вернутся под контроль Украины и законной власти. Пока там российские террористы, угроза будет сохраняться", - подчеркнул он.

Юсов указал, что стремление Путина разместить ядерное оружие в РБ - это также элемент тактики ядерного шантажа, которую выбрал для себя Кремль.

Юсов подчеркивает, что такие очевидные "танцы с бубном" не угрожают Европе, Украине или НАТО. Для Киева главное, что Беларусь все еще не втянута в полномасштабную войну с Украиной, как того стремится Москва.

"Несмотря на все танцы с бубном, теперь уже ядерным бубном, для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается. Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами? Ну, пожалуйста", - указал он.

Зеленский предупредил, что РФ стремится взорвать ЗАЭС

Напомним, что 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты стремятся устроить новую катастрофу в Украине и взорвать Запорожскую АЭС.

Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу NBC News. По словам украинского лидера, таким образом Путин пытается надавить на мировое сообщество, чтобы оно перестало помогать Украине.

Отметим, что после подрыва Каховской ГЭС ситуация на ЗАЭС еще больше обострилась. Сейчас на станции не действует автоматический мониторинг уровня радиации. Также на ЗАЭС нет нужного оборудования и пожарной части на случай непредвиденных ситуаций с радиацией.

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