С начала 2021 года международные организации направили за линию соприкосновения более 10 автоколонн.

В 2020 году международные организации отправили на оккупированную часть Донбасса 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, а Россия - всего 5.

Читайте такжеНа режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили" - АрестовичОб этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом".

Гуманитарные грузы за линию столкновения доставляет Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Согласно официальной статистике, в 2020 году Красный Крест совместно с другими организациями доставил за линию столкновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью. Если не ошибаюсь, это более 4,5 тыс. т продуктовых наборов, средств гигиены, медицинских товаров, хозяйственных и промышленных товаров. А вот Россия в прошлом году направила на Донбасс 5 автоколонн", - рассказала Мендель.

По ее словам, с начала 2021 года международные организации направили за линию столкновения более 10 автоколонн с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены, бытовой техникой и стройматериалами.

Мендель подчеркнула, что грузы международных организаций проверяют на украинских КПВВ, а русские колонны идут через неконтролируемый Украиной участок границы.

"Что привезли российские автоколонны - нам узнать не удалось, потому что они их не показывали, их никто не проверял", - сказала пресс-секретарь президента.

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Автор: Людмила Жерновская