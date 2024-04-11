Одесса, где непродолжительное время ситуация считалась относительно спокойной (насколько возможно во время войны), второй месяц подряд подвергается массированным атакам рф.

С начала марта в городе уже погибли десятки людей (взрослых, детей, стариков), и было понятно, что вскоре ситуация ухудшится. Ожидалось, что агрессор, тяготеющий к знаковым датам, еще больше активизируется 10 апреля - в 80-ю годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков.

По злой иронии, Одесса, которую сейчас так ненавидят в Кремле, в годы Второй мировой войны дольше всех среди других городов держала оборону - 73 героических дня...

И, возможно, продержалась бы еще, но, по решению Ставки верховного главнокомандующего (Сталина), войска из Одессы перебросили для усиления обороны Крыма. В результате, 16 октября 1941 года город захватили нацисты. За 907 дней оккупации в нем было убито более 80 тысяч человек. Среди них - моя родня - все, кто остался в Одессе. Уцелели единицы: дедушка, который был на фронте, бабушка и мама (тогда - 3-летняя девочка) - они успели эвакуироваться. Бабушкиного брата, его жену и крошечную дочь расстреляли в центре города, возле дома, где они жили - о "неблагонадежных" донесли местные коллаборационисты.

Из Одессы гитлеровцев выбили в апреле 1944-го, со временем домой вернулись те, кто остался от нашей когда-то большой семьи. Но, как оказалось, жить им негде было жить - квартира была занята.

Кем именно? Не знаю. Мои родные о тех событиях говорили с большой неохотой. Знаю лишь, что на улице они не остались - учитывая боевые заслуги контуженного (в прямом смысле) деда, ему выделили комнатку с уборной во дворе... Так мы и жили - под его рассказы о винтовке-трехлинейке с одним патроном, с которой молодого солдата отправили в бой, и его злые высказывания о "советской гримасе, сменившей Гитлера на посту".

Но в последние годы все чаще вспоминаются бабушкины слова: "У нацистов, фашистов и коллаборационистов нет национальности. Никогда об этом не забывай...".

Бывшая гимназистка часто плакала над потрепанным фото - последним снимком черноволосой крошки Нелочки. Той самой племянницы, которую убили фашисты. Трижды реставрированный снимок - все, что осталось на память. Он теперь у меня - перешел по наследству...

Страшно осознавать, что сейчас, спустя более 80 лет, история повторяется. Враг снова стремится захватить Украину, а Одесса, как и вся страна, противостоит оккупантам. Путину, как и Гитлеру, нужно одно - чужая земля и больше крови на ней. Восемь десятилетий назад, 10 апреля, город "стряхнул" с себя "коричневую чуму", а сейчас, в 2024-м, этот день стал продолжением теперь уже российского террора: на рассвете вражеская армия начала атаковать город баллистическими ракетами...

И снова - злая ирония: удары наносились с территории оккупированного Крыма, ради которого в 1941-м защитников Одессы срочно передислоцировали на черноморский полуостров.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, за первые часы в среду оккупанты задействовали четыре баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" и две аэробаллистические "Искандер-К": "Утром Одесса - под системными ударами из Крыма баллистикой... Не игнорируйте сигналы тревоги! Не забывайте, сегодня - 10 апреля - день освобождения Одессы от нацистов! У их наследников, российских оккупантов, фетиш на такие даты! Сегодня может быть сложный день...".

"Сложный день" - мягко сказано. Российские военные нанесли несколько мощных ударов по региону. Значительно повредили транспортную, критическую инфраструктуру, пострадали двое сотрудников Одесской железной дороги... По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в течение дня по Одесской области было выпущено 9 баллистических ракет. В результате вечернего удара, который пришелся возле АЗС, погибли четыре человека, в том числе - 10-летняя девочка, которая свой первый и последний юбилей отметила всего за десять дней до смерти. Ее младшая сестренка и родители находятся в больнице... Ранения получили еще 14 человек, среди них - 4-летний ребенок. Один из пострадавших умер в больнице на следующий день, за жизнь еще нескольких борются медики.

Это был конец рабочего дня - в момент атаки люди, попавшие под удар, на машинах и пешком направлялись с работы домой. Они стали жертвами коварного двойного удара, который нанесла Россия - страна, где, стоит заметить, почему-то считают Одессу "своей". Мол, здесь много русскоязычных, которые ждут не дождутся возвращения под "крыло старшего брата".

Таким странным образом, Кремль "заботится" о "ближних". Очевидно, по сугубо русской традиции: "Бьет, значит, любит" - Гитлеру понравилось бы...

Лариса Козова