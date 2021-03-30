Хомчак отметил, что оккупанты систематически провоцируют подразделения Объединенных сил на открытие ответного огня, ведя огонь из населенных пунктов, объектов критической инфраструктуры, культурного и религиозного наследия, расположенных на оккупированной территории.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил об обстоятельствах гибели четырех и ранении двух военных в районе Шумов на Донбассе в результате обстрела 26 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на внеочередном заседании Верховной Рады.

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По его словам, оккупанты систематически провоцируют подразделения Объединенных сил на открытие ответного огня, ведя огонь из населенных пунктов, объектов критической инфраструктуры, культурного и религиозного наследия, расположенных на оккупированной территории.

"Подтверждением этого стал обстрел 26 марта группы разминирования 143-го Объединенного учебного тренировочного центра из состава Объединенных сил в районе н. п. Шумы", - сказал Хомчак.

Обстоятельства гибели и имена бойцов

Он отметил, что группа разминирования подполковника ВСУ Сергея Коваля в составе старшины Бруски, старшего солдата Гищука, совместно с начальником инженерной службы бригады - старшим солдатом Барничем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и разминирования территории от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками.

"Во время выполнения задач в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил не совместимое с жизнью огнестрельное ранение", - сообщил Хомчак.

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Также, как рассказал Хомчак, тяжелые пулевые ранения получил старшина Бруска и ранения средней тяжести - старший солдат Гищук.

"Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

По словам Хомчака, командование Объединенных сил неоднократно предпринимало меры по прекращению огня со стороны противника определенным механизмом взаимодействия между Совместным центром координации и контроля и ОБСЕ и приняло решение открыть ответный огонь.

"После открытия ответного огня противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших", - добавил он.

Цинизм боевиков

Он уточнил, что враг вел огонь в спины украинским защитникам.

"Особым цинизмом российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих Объединенных сил с объекта критической инфраструктуры – водонасосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на территорию, подконтрольную правительству Украины", - заявил он.

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По словам Хомчака, оккупанты пытались спровоцировать украинские войска вести ответный огонь по водонасосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное.

Гибель бойцов на Донбассе 26 марта: что известно

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы, в результате обстрела российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров "нормандского формата".

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

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Автор: Константин Гончаров