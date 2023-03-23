В Авдеевке оккупанты обстреливают жилые дома и хотят продавить украинскую оборону с целью окружения города.

Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупантов в Авдеевке все еще находятся почти 2 тыс. человек. Они отказываются уезжать и живут фактически в подвалах.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. "Враг осуществляет попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки. В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью окружения города", - сообщил подробности Тарнавский.

Он отметил, что силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. "Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери", - отметил командующий.

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Он добавил, что несмотря на ожесточенные бои в городе остается около 2 тыс. гражданских, которые отказываются выезжать. "Люди проживают в подвалах", - отметил военный.

Генерал сообщил, что оккупанты прицельно стреляют по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям.

Он напомнил, что почти год в городе отсутствует свет, вода и тепло. Военный уточнил, что последний раз свет в городе был 14 мая 2022 года.

Кроме этого, как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Бахмуте также есть гражданские. Точное количество жителей, которые остаются в городе пока трудно назвать. "Наши подсчеты - это менее 3,5 тыс. человек остались в Бахмуте", - сказал Кириленко.

По его словам, эти люди не хотят выезжать из города, хотя был проведен колоссальный объем работы с целью эвакуации. В то же время полностью эвакуированы дети, которые находились в детских домах семейного типа и интернатных заведениях. "Их было около 12 тыс.", - сказал Кириленко.

"Сейчас в Бахмуте есть 32 ребенка с родителями, которые отказались уезжать. Они, по нашим данным, остались в Бахмуте", - добавил глава ОВА и отметил, что люди прячутся от российских обстрелов в укрытиях.

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