Увольнение российского генерал-майора Ивана Попова за критику Минобороны РФ привлекает внимание к серьезному недовольству многими офицерами высшим военным руководством.

В Российской Федерации, как стране оккупанта, ведущей захватническую войну против Украины, становится все большей проблемой критика подчиненными высшего военного руководства. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

"Россия регулярно увольняет командиров с начала вторжения в Украину, но отстранение генерал-майора Ивана Попова от командования 58-й общевойсковой армии выделяется, потому что очевидно, что его отстранили за выражение обеспокоенности, а не за любую предположительно неудовлетворительную работу", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что произошла утечка видеозаписи, предназначенной для его подчиненных военных, на которой Попов выступил с резкой критикой руководства российского Министерства обороны, которое он обвинил в "нанесении удара по нам с тыла, жестко обезглавливая армию в наиболее сложный и напряженный момент".

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"Комментарии Попова привлекают внимание к серьезному неудовольствию многих офицеров, которые, вероятно, затаили его в отношении высшего военно руководства. Эти жалобы в основном перекликаются с жалобами владельца группы "Вагнер" до его мятежа в июне 2023 года", - сообщает разведка.

"Вероятно, что непосредственная критика со стороны подчиненных становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова", - говорится в сообщении.

Генерал Попов - что известно об увольнении топ-военного РФ

На этой неделе стало известно, что командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности после доклада начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову.

Сам командующий 58-й армией страны-агрессора утверждает, что причиной стало то, что он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую участвует армия.

Все это происходит на волне массовой чистки в российской армии после мятежа Евгения Пригожина. По данным Института изучения войны, по состоянию на 13 июля были отстранены 15 офицеров, из них 13 задерживали для допросов.

Отстранение же Попова, по мнению аналитиков, скорее всего, окажет немедленное, но незначительное влияние на российские силы в Украине. Увольнение Попова и сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск, по словам экспертов, еще раз подтверждают, что российская оборона в Украине слабая.

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