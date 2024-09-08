Украинцы четко демонстрируют поразительное непохожесть их оккупации и московской.

В российской Курской области Украина берет на себя новую роль - оккупанта. Впрочем, ВСУ пытаются продемонстрировать разительную разницу своей оккупации от московской, пишет The Wall Street Journal.

Новая роль оккупанта

76-летняя россиянка Мария Андреева стала одной из тех, кто эвакуировался на территорию Украины после того, как ВСУ заняли территорию ее населенного пункта. Ее привезли к сестре в Сумы.

Российские оккупанты во время бегства пугали местных "зверствами", которые будут совершать украинцы. Но дочери Андреевой, которые живут в Норвегии, увидели видео, на которых их мать принимала от украинских воинов гуманитарный набор. Дочери связались с солдатами онлайн и попросили помочь эвакуировать ее в Украину. Солдаты сделали это.

Видео дня

История Андреевой, которая сбежала в Украину с пакетом таблеток и российским паспортом демонстрирует, как Украина испытывает новую роль в этой войне - и это роль оккупанта.

Киев захватил более 100 российских городов и сел Курской области за месяц. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил NBC News, что Украина не хочет вечно удерживать эту территорию, но сказал, что она станет разменной монетой в любых будущих переговорах о прекращении войны.

Украина заявляет, что прилагает усилия, чтобы отграничить свою оккупацию от хорошо задокументированной кампании Москвы по кражам, казням и пыткам гражданских лиц и депортации тысяч детей из оккупированной Украины. Зеленский назначил военного коменданта на этот район и заявил, что его силы придерживаются гуманитарного права.

"Для нас очень важно не быть похожими на тех, кто принес нам войну, грабежами и изнасилованиями. Это потому, что мы ведем себя как люди", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве на прошлой неделе.

Российская тактика не изменилась

Однако в соцсетях распространяют фейки о "казнях и пытках" в Курской области. Российские чиновники и государственное телевидение делятся сообщениями о якобы украинских военных преступлениях, не предоставляя никаких доказательств.

Единственные люди, которые входят в оккупированные Украиной части Курска, - это солдаты и несколько журналистов. Ограниченный доступ затрудняет оценку ситуации там.

Украинское телевидение транслировало репортажи из оккупированных городов, где волонтеры раздают еду и воду нескольким тысячам людей, которые остались. В Судже возле частных домов были показаны таблички, предупреждающие украинских военных о присутствии мирных жителей, а на стенах выцарапаны буквы с названиями украинских воинских частей и словами "Слава Украине".

На постаменте статуи Ленина на городской площади, которую сняли украинские войска, прикрепили плакаты уничтоженных Россией украинских городов на глазах у местных жителей, которые годами жили под глубокой российской цензурой.

В то же время россияне мародерят даже у себя. В селах Курской области на контролируемой Россией стороне линии фронта российские солдаты грабят магазин телефонов и товарный склад.

"Всем идиотам, которые носят военную форму и занимаются мародерством: вы полные подонки, и единственное наказание для вас - смерть", - написал популярный блогер, советник губернатора Курской области Роман Алехин, публикуя видео с мародерством оккупантов.

Десятки тысяч людей бежали во время наступления Киева, но никаких гуманитарных коридоров не было. Родственники некоторых жителей обратились в социальные сети с просьбой помочь России и Украине вывезти их близких.

На этой неделе Силы обороны Украины опубликовали видео, на котором жители оккупированных городов жалуются на отсутствие воды, света и сотовой связи. Украинские войска говорят им, что Киев готов открыть гуманитарный коридор, который позволит этим людям выехать в Россию, но Россия этого не делает.

Кремль и Минобороны России не ответили на запросы о комментариях. Отвечая на вопрос о ситуации в Курске, правитель России Владимир Путин сказал, что Москва должна думать в первую очередь о людях, пострадавших от боевых действий, и сказал, что российские военные делают все возможное, чтобы вытеснить украинских оккупантов. О гуманитарных коридорах он не упомянул.

В прошлом месяце Украина запустила горячую линию для жителей Курска, которые хотят безопасного проезда в Украину, но не сообщается, сколько россиян она эвакуировала. Украинские СМИ сообщили о случае 89-летней женщины, которую украинские военные вывезли в соседний украинский город Сумы. Украинский военный сообщил, что еще одну беременную россиянку доставили из российского села Лебедевка в Сумы, где она родила ребенка перед возвращением домой.

Спасение через видео

Для Андреевой все началось с того вирусного видео, на котором она брала продукты и воду у воинов ВСУ. Младший сержант с позывным "Перчик" нашел ее в саду дома в приграничном селе Свердликово. Военный снял его короткий разговор с Андреевой.

Женщина, одетая в поношенный фартук, резиновые ботинки и пестрый платок, на украинском языке просит у "Перчика" воды. Через несколько секунд другой солдат протягивает ей несколько бутылок воды.

"Завтра мы привезем вам еще пару пачек воды и принесем вам разные блюда", - говорит "Перчик", добавляя, что его группа зайдет в ее дом для короткого осмотра, прежде чем продолжить путь.

Ролик просмотрели в сети сотни тысяч раз. Украинцы отметили, как Андреева и другие жители Курска, которые снимали на камеру украинские военные, разговаривали на смеси украинского и русского, характерных для некоторых регионов Украины.

В то время дочери Андреевой, Елена и Наталья, начали оплакивать очевидное убийство матери. Они потеряли связь с ней после 6 августа, а затем родственник, который был эвакуирован глубже в Россию, написал им, что их мать была одной из нескольких жителей села, "казненных украинскими силами".

После дней разочарования они наткнулись на видео. Женщины связались с Telegram-каналом, который это опубликовал, и им посоветовали снять видео для матери. "Перчик" показал ролик Марии во время очередного приезда в Свердликово.

"Мы не спали две недели", - говорит Елена на видео, а Наталья плачет рядом. "Ты отрезана. Вас бросили. Вы сейчас в серой зоне. Что бы ни случилось, ты должна уйти".

Андреева всегда воспринимала российско-украинскую границу, которая проходит всего в нескольких сотнях метров от ее дома, как искусственную границу. Как и тысячи других местных жителей, она десятилетиями пересекала ее.

"Когда-то мы все были друзьями, а теперь из-за какого-то идиота ссоримся", - сказала в интервью Андреева, которая имеет двойное гражданство России и Украины.

Родившись в Свердликово вскоре после Второй мировой войны, она переехала в Сумы в возрасте 20 лет и вышла замуж, взявшись работать на заводе, но каждую пятницу ездила с дочерьми к родителям в Свердликово. Украина и Россия тогда были республиками Советского Союза, и границы не существовало.

"Мы провели свое детство, бегая босиком по полям, которые теперь пересечены государственной границей. Мы не знали, где заканчивается Украина, а где начинается Россия", - сказала Елена в телефонном интервью из Норвегии.

Андреева вернулась в Свердликово в 2004 году, более чем через десять лет после распада Советского Союза, чтобы ухаживать за своим больным отцом. После его смерти она оформила российский паспорт и начала ухаживать за семейным хозяйством в деревне. Когда украинские войска вошли в Курскую область, она жила сама с домашними животными и питалась продуктами со своих полей.

Она не хотела уходить. В течение нескольких дней украинские солдаты предупреждали ее, что ее село вскоре может быть разрушено российскими войсками, которые намерены вытеснить их. 21 августа женщина вышла в Украину тропами к границе, которые знала с детства.

Андреева приехала в Сумы на громкими рыданиями встретила сестру Галину, которая живет в Украине. Женщина волнуется за хозяйство и огород, опасаясь мести, если она вернется в Россию.

"Она - женщина земли. Село - это ее жизнь. Она не понимает, что ее село может исчезнуть с карты", - рассказала Елена.

Курская операция - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России.

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: