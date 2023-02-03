Европейский союз передал Вооруженным силам Украины более сотни внедорожных грузовиков в рамках нового пакета помощи.
В пятницу, 3 февраля, они уже прибыли в Украину, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Еще один конкретный пример поддержки Вооруженных сил Украины в защите своей территории, суверенитета и населения. Сегодня в рамках Европейского фонда мира в Украину прибыли новые внедорожные грузовики", - написал дипломат.
Так, для военных передали:
- 13 новых внедорожных грузовиков для перевозки украинских бойцов;
- 94 внедорожные грузовики;
- 50 машин скорой помощи.
"И их будет еще больше. ЕС будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул Боррель.
Помощь Украине
По данным Bloomberg, с момента полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более 4 тысяч единиц различной техники. И недавно появился список всей военной помощи с разбивкой на категории.
16 декабря 2022 года лидеры ЕС договорились о выделении 18 миллиардов евро для Украины. Деньги будут ежемесячно перечисляться траншами по 1,5 млрд евро.
США также регулярно передают Украине военную помощь на миллиарды долларов. Так, сегодня Штаты объявили о предоставлении стране нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.