По словам дипломата, ЕС поддерживает Украину в защите своей территории, суверенитета и населения.

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины более сотни внедорожных грузовиков в рамках нового пакета помощи.

В пятницу, 3 февраля, они уже прибыли в Украину, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

"Еще один конкретный пример поддержки Вооруженных сил Украины в защите своей территории, суверенитета и населения. Сегодня в рамках Европейского фонда мира в Украину прибыли новые внедорожные грузовики", - написал дипломат.

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Так, для военных передали:

13 новых внедорожных грузовиков для перевозки украинских бойцов;

94 внедорожные грузовики;

50 машин скорой помощи.

"И их будет еще больше. ЕС будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул Боррель.

Помощь Украине

По данным Bloomberg, с момента полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более 4 тысяч единиц различной техники. И недавно появился список всей военной помощи с разбивкой на категории.

16 декабря 2022 года лидеры ЕС договорились о выделении 18 миллиардов евро для Украины. Деньги будут ежемесячно перечисляться траншами по 1,5 млрд евро.

США также регулярно передают Украине военную помощь на миллиарды долларов. Так, сегодня Штаты объявили о предоставлении стране нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.

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