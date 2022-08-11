Киричевский предлагает следить за следующими "хлопками".

Для подтверждения того, каким оружием был нанесен удар по аэродрому оккупантов в крымском поселке Новофедоровка, нужно проследить за следующими "хлопками".

Такое мнение высказал 24 каналу военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он предположил, что для удара могла использоваться система "Гром", поскольку украинский ВПК иногда может делать чудеса.

"Если вдруг у нас появились снаряды к комплексу "Ольха", которые выстреляли еще в начале войны, то, возможно, у нас была возможность сделать более сложные ракеты", - говорит он.

Эксперт добавил, что признавать подобые вещи опасно из-за угрозы ракетных ударов РФ.

"Почему, по состоянию на сейчас, версия с системой "Гром" ("Сапсан"), выглядит так убедительно. Американские СМИ говорят о диверсии или украинской спецоперации и это очень приятно слышать, ведь наши ССО показывали высший пилотаж и при более тяжелых условиях", - говорит Киричевский.

При этом эксперт подчеркнул, что работы диверсантов для подобной операции, вероятно, недостаточно.

Версию американских аналитиков из ISW относительно удара модифицированным "Нептуном" Киричевский называет сложной, посольку тогда нужно изготавливать новую ракету и менять систему наведения.

Удар по аэродрому в Крыму:

9 августа 2022 года в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Известно об уничтожении девяти вражеских самолетов и выведении аэродрома из строя.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.