Сергей Кузан отметил, что у России есть диверсионные группировки.

Российские власти планируют ряд диверсий в странах Европы. Кремль таким образом пытается отвлечь внимание от войны в Украине.

"Действительно, мы видим угрозу, которая сегодня надвигается на Молдову. То есть их (россиян – УНИАН) политическая попытка общественной дестабилизации пророссийскими силами, но у них нет обязательной компоненты, которую имела "русская весна" 2014 года в Украине, – вот этих боевиков, российских диверсантов, которые под видом мирных демонстрантов будут попадать в города и уже там силовым образом дестабилизировать ситуацию", - рассказал военный эксперт Сергей Кузан в интервью ТСН.

При этом он напомнил слова секретаря СНБО Алексея Данилова, что Россия имеет диверсионную группу из окружения главаря Чечни Рамзана Кадырова, которых используют как "спасателей". По его словам, подобные группировки попытаются использовать для дестабилизации ситуации в других странах.

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"Надо понимать, что будут активизированы противостояния на Балканах, это выгодно исключительно России, собственное противостояние между Сербией и Косово. И будут в целом по всей Европе, где только можно создать зоны напряжения, там везде россияне активизируются, чтобы и, в частности, снизить концентрацию на войне России против Украины" - подытожил эксперт.

Подготовка Россией диверсий в Молдове - что известно

9 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что передал Кишиневу планы Кремля по организации переворота в стране. При этом власти Молдовы подтвердили эту информацию. После этого правительство страны резко ушло в отставку.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду раскрыла планы Москвы по перевороту. Она сообщила, что Кремоь планировал использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси и стран Балканского полуострова.

Позже депутат от правящей партии Молдовы "Действие и солидарность" Андриан Кептонар рассказал, что диверсанты для госпереворота должны были попасть в страну под видом сербских футбольных болельщиков.

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