В Бердянске, к примеру, уничтожен генерал оккупантов и руководство ОМОНа, прибывшего в город.

Российские оккупанты привезли в пригород Токмака Запорожской области два новых крематории. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что у врага большие потери на Запорожском направлении и в результате "бавовны" на оккупированной территории. "Вонь вокруг Токмака стоит такая, что враг уже не может это игнорировать", - отметил Федоров. По его словам, оккупанты не забирают своих "200", поэтому "подогнали крематории, чтобы скрыть свои потери на Запорожской линии фронта".

Федоров рассказал, что в последние дни на оккупированных территории Запорожской области много "бавовны" - уничтожаются вражеские склады боеприпасов, места скопления российских военных. При этом рассказал, что в Бердянске был уничтожен российский генерал. "Два дня назад в одном из отелей на побережье Азовского моря, где проживал, по предварительной информации, один из генералов рашистской армии "что-то случилось" и больше этот генерал не сможет руководить своим войском против нашей армии", - отметил Федоров. По его словам, после того, как туда же приехало специальное подразделение Росгвардии "ОМОН", снова "что-то произошло" и еще руководство ОМОНа не сможет больше руководить своим личным составом".

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Федоров рассказал, что вчера в пригороде Михайловки в Мелитопольском районе наши военные смогли найти спрятанные вражеские зенитно-ракетные комплексы С300 - они были ликвидированы. "Именно этими комплексами враг постоянно терроризирует Запорожье, а также часть временно оккупированной Донецкой области. Именно пусковые установки этой маркировки и наносят основной вред нашим городам, которые не оккупированы врагам", - сообщил мэр Мелитополя.

Потери РФ и война в Украине - ситуация на Запорожском направлении

11 июля советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил о ликвидации в районе временно оккупированного Бердянска российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Он участвовал во вторжении РФ в Украину в 2022 году и нанесении ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины.

Уже сегодня утром, 13 июля, появилась предварительная информация о метком ударе по казарме "кадыровцев" в районе "Азовстали" оккупированного Мариуполя. Вероятно, враг понес большие потери. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 236 тыс. 040 оккупантов, из них 510 за прошедшие сутки.

Ситуация в Запорожской области уже более месяца остается очень динамичной из-за контрнаступления ВСУ на этом участке фронта. Так, по обновленной информации Генштаба, украинские воины имеют успехи на направлениях Новоданиловка-Широкая Балка, Малая Токмачка-Новопокровка, закрепляются на достигнутых рубежах.

Известно, что успехи у Малой Токмачки дались нашим воинам тоже не без потерь. В начале июня OSINT-исследователи установили первые подбитые Bradley и Leopard во время разведки боем 47-й бригадой ВСУ.

Токмак для оккупантов остается важным логистическим путем так называемого "сухопутного коридора" из РФ в Крым, поэтому противник очень обеспокоен угрозой его возможной потери. В частности, по этим соображениям захватчики построили недалеко от города дамбу. По мнению наблюдателей Bellingcat, это может свидетельствовать о намерениях ВС РФ затопить местность вместе с гражданскими, чтобы не допустить подхода ВСУ.

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