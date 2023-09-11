"Делаем все возможное, чтобы выжить": УНИАН побывал в зоне контрнаступления - фронтовом Орехове

Бои за Орехов в Запорожской области начались еще в марте 2022 года, во время массированного российского вторжения в Украину. Сейчас на этом направлении продолжается контрнаступление Сил обороны Украины. Как свирепствуют россияне, которых оттесняют ВСУ, и как украинцы выживают в городе под непрерывными обстрелами – в репортаже УНИАН.

"КАБы (управляемые авиационные бомбы) летят!!! Прячьтесь, они летят быстро!" - первое, что слышит корреспондент УНИАН от местных.

Активно жестикулируя, люди, которые постоянно живут под обстрелами, приглашают всех, кто во дворе, спускаться в подвал многоквартирного дома. В этом маленьком помещении, оборудованном под убежище, стоят кровати и есть запас воды и еды на несколько дней.

"Сами мы живем в квартирах, а здесь прячемся и ночуем. А сейчас получается, что постоянно здесь ночуем. Вечером, ночью бомбы летят постоянно", - рассказывает местный житель Владимир, организовавший быт жителей пятиэтажки, в которой остаются проживать лишь семь человек.

Гражданские в прифронтовом Орехове регулярно получают от военных сообщение: "Российская тактическая авиация заходит на удар с направления Приморск-Токмак, пуски (КАБ) в направлении Орехов-Малая Токмачка. Рассредоточение личного состава. Всем в укрытие".

Жизнь под бомбами

Бои за Орехов в Запорожской области идут с марта 2022 года. С июня текущего года Вооруженные Силы Украины, во время контрнаступления на юге, планомерно начали отдалять линию фронта от города. Освобожденное село Работино - как раз на этом направлении. Однако, хотя украинская армия продолжает продвижение в сторону временно оккупированного Мелитополя и уже вышла на главные рубежи обороны россиян, Орехов продолжает подвергаться беспощадным российским атакам.

После завершения воздушной угрозы местные демонстрируют УНИАН последствия ежедневных обстрелов и бомбардировок. Это действительно ужасное зрелище: город превратился в почти сплошные руины с остатками того, что когда-то было жилыми домами, образовательными учреждениями, предприятиями и админзданиями.

Собеседник УНИАН Владимир вспоминает, что в прошлом году, еще в начале российского вторжения, разведгруппы РФ попытались войти на окраины Орехова, но "наши ребята дали им "прикурить" и выбили отсюда". После этого начались обстрелы города из артиллерии, в частности - реактивной.

"Начали сыпать "Градами" (РСЗО "Град", - УНИАН). Вот, наш дом на себя принял девять снарядов - пробило крышу, перекрытие между четвертым и пятым этажами. Мы узнали об этом на следующий день. Во время обстрела мы были в подвале", - рассказывает Владимир.

А вот соседний дом, по словам местного жителя, спас тополь, в который попал снаряд.

"От взрывной волны побило входную дверь, окна, лестничную клетку. Слава Богу, обошлось без жертв. Мы вчера фанерой забили окна. Сегодня ночью снова "долбануло", и вместе с рамой все полностью вылетело", - сетует мужчина.

По данным местных властей, около 80% домов в Орехове либо уже разрушены, либо повреждены, однако российские войска продолжают обстрелами ровнять город с землей.

Неподалеку многоэтажек, возле которых происходит наш разговор, расположена швейная фабрика, которая тоже стала мишенью российских обстрелов.

"Сюда также прилетели два КАБа. Рухнула стена, и теперь эта фабрика тоже разрушена", - рассказывает Владимир.

"Кассеты", ракеты, авиация ... Россияне равняют город с землей

За более чем год прифронтовой жизни жители Орехова стали различать виды боеприпасов, которыми российские войска обстреливают населенный пункт. Предприниматель Петр, который до полномасштабной войны занимался производством и поставкой комбикормов, рассказывает УНИАН, что двор дома, в котором он жил, усеян вырвами от кассетных боеприпасов.

"Кассетами" здесь обстреливали все. Ямка от кассетных снарядов неглубокая - такая, будто картошку сажают", - рассказывает и показывает он.

"Когда начинали стрелять, мы быстренько спускались в подвал, прятались. Иногда не успевали вовремя выбежать. Только выбегать, говорю: "Стой!", слышу разрывы, и после этого снова бежим. Потому что пока они перезарядят свои установки есть время, чтобы добежать до безопасного места. Такими перебежками передвигались", - делится опытом выживания он.

Как отмечает Петр, сейчас артиллерийские обстрелы города почти прекратились, поскольку во время контрнаступательных действий Силы обороны Украины уже "немного отогнали" российские войска от города. Однако, по словам жителя Орехова, наибольшую опасность сейчас представляют российские управляемые авиационные бомбы и ракеты.

"В нашем городе была школа (№3), в которой обустроили пункт несокрушимости. Там были генераторы, питьевая вода, горячая еда и возможность получить информацию через Старлинк. Сюда прилетели кабы, и это привело к гибели гражданских. Завалы разбирали в течение нескольких дней, но не полностью. И я уверен, что там еще остались тела", - убежден он.

Жизнь продолжается даже без света, воды и газа

Рядом с разрушенной школой простирается центральная улица города. После каждого обстрела или бомбардировки ее тщательно убирают коммунальщики, которые продолжают работать в Орехове, так же как полиция, спасатели и другие службы и некоторые частные предприятия.

В частности, один из наших собеседников - Владимир - в полуразрушенном городе продолжает каждый день ходить на работу и изготавливать детали для сельскохозяйственной техники.

Таких как он в Орехове немного, поскольку в городе, который пострадал от последствий боевых действий, почти полностью отсутствуют электричество, вода, газоснабжение и отопление, хотя есть связь и местами мобильный интернет.

Соседка Владимира Мария Ивановна, которая до войны работала на хлебзаводе, отмечает, что питьевую воду и продукты в город завозят.

"Вот, недавно давали помощь от ООН: муку, масло, сахар, соль, консервы какие-то, тушенку. Все необходимое в этих наборах было. В принципе, чтобы с голоду не умереть, есть что есть", - рассказывает она и добавляет, что во многом помогают украинские военные.

А вот зимой, вспоминает женщина, было очень трудно обогреваться: "Мы разными способами нагревали воду в бутылках, а потом клали их в постель. Надо было делать все возможное, чтобы выжить".

Она отмечает, что до войны Орехов был "красивым и богатым городом, в котором хотелось жить, было много работы, а сейчас здесь почти все разрушено, от этих КАБов дома складываются и проваливаются в подвал".

"Нашим ребятам (украинским военным, – УНИАН), нашим защитникам, которые воюют на фронте, очень тяжело. Но мы верим, что они скоро одержат победу в этой борьбе", - несмотря ни на что подчеркивает Мария.

Люди, которые остаются жить в Орехове, очень радуются, когда видят украинских бойцов. И как никто надеются на успех украинского контрнаступления.

Константин Гапон