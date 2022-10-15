Россия стала использовать меньшие БПЛА, заявил обозреватель.

С иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 у россиян возникают вполне ожидаемые проблемы в виде дефицита.

Такой вывод сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Использование Shahed-131 уже более чем очевидно. Номер 431, иранская копия китайского двигателя MDR-208, который в свою очередь был скопирован с британского AR731, – все это говорит, что Россия стала использовать меньшие БПЛА", – отметил \ксперт. Видео дня

По мнению Коваленко, \то было ожидаемо, ведь Shahed-136 серийно не производился в Иране, а является кустарным, мелкосерийным производством дронов.

Эксперт добавил, что россияне используют в Украине несколько типов иранских БПЛА. Shahed-136, Mohajer-6, Yasir и Ababil-2, а теперь уже и Shahed-131.

"Украина не просто утилизирует "вторую" армию в мире, но и всех её союзников. Например, Ирана. Что тут скажешь, Израиль и Саудовская Аравия должны нам быть благодарны", – отметил Коваленко.

Россия использует для атак Украины иранские дроны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации сегодня есть около трехсот иранских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ заказала в Иране 2 тысячи 400 дронов.