БПЛА уничтожены на южном и восточном направлениях.

Сегодня противовоздушной обороной уничтожено уже восемь дронов-камикадзе российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Уничтожено восемь дронов-камикадзе. 14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожено восемь барражирующих боеприпасов "Shahed-136", - отмечается в сообщении. Видео дня

В Воздушных силах добавили, что пять из них были уничтожены зенитными ракетными войсками Воздушных сил и три - противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, в небе над Днепропетровской областью ночью было уничтожены четыре дрона-камикадзе российских оккупантов.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ купила у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Кроме разных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали ими теплоэлектростанцию.

Напомним, по состоянию на конец сентября военные сообщали, что подразделения противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

По данным СНБО на начало октября 2022, Вооруженные Силы Украины сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

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