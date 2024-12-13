Бригады Сил обороны Украины самостоятельно смогут определить свои потребности и закупят наиболее необходимые на фронте дроны.

Подразделениям Вооруженных сил Украины направляют 1,1 млрд гривень для самостоятельного определения потребностей и закупки наиболее необходимых дронов для продолжения обороны от наступления российских захватчиков.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, Министерство обороны продолжает увеличивать прямое финансирование бригад, чтобы обеспечить их всем необходимым для выполнения боевых задач.

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"Сегодня дополнительно направляем 1,1 млрд грн подразделениям Вооруженных сил Украины на закупку беспилотников. Каждая бригада самостоятельно определит свои потребности и сможет закупить дроны, которые больше всего нужны на фронте", - подчеркнул Умеров.

Также министр обороны добавил, что за этот месяц непосредственно военным частям из разных источников направлено 4,3 млрд гривень.

"За 11 месяцев такое прямое финансирование в целом составило уже 27,2 млрд грн", - сообщил Умеров.

В то же время, по его словам, государство системно инвестирует в обеспечение армии.

"За 10 месяцев правительство выделило 229 млрд грн на закупку военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, продукции оборонного назначения и продуктов питания для Сил безопасности и обороны", - подчеркнул министр обороны.

Президент Украины поручил закрыть насущные потребности подразделений - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский на выездной встрече с командирами бригад и рот в Запорожской области договорился решить ряд вопросов. В частности, детальное внимание уделили обеспечению дронами и работе с ними.

Зеленский поручил Кабинету Министров и Министерству обороны закрыть насущные потребности подразделений и в дальнейшем делать это ежемесячно.

По словам главы государства, речь идет о необходимости направления средств непосредственно в бригады, чтобы они по своему усмотрению покупали дроны - именно такие, которые им нужны.

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