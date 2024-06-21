По данным пограничников, пока РФ не имеет достаточно сил для вторжения на этом направлении.

Российско-украинская война продолжается и РФ может в любой момент может начать наступление на Сумском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На примере Харьковской области, в любой момент, чтобы, в частности, растянуть Силы обороны Украины, враг может осуществить действия и на Сумском направлении. Поэтому должны осознавать всю опасность и быть готовыми, чтобы противодействовать врагу на любом направлении", - пояснил Демченко.

Спикер также добавил, что сейчас РФ не имеет достаточно сил для осуществления стратегических операций на этом направлении, однако все может измениться.

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"Если говорить о Сумском направлении, то пока мы имеем такого соседа, агрессию, которую РФ ведет против нашей страны, мы должны быть готовыми к любому развитию ситуаций. Но в настоящее время, у России недостаточно сил и средств, чтобы осуществить вторжение на Сумском направлении", - сказал Демченко.

Вероятное наступление врага на Сумщину - что известно

В мае в Госпогранслужбе Украины заявляли, что россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении так, как они сделали в Харьковской области, чтобы еще больше растянуть линию фронта.

Также ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях. Однако ситуация не дала им реализовать эти планы.

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