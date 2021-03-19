На обстрелы боевиков украинские воины открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеБоевики на Донбассе увеличили количество обстрелов, травмирован украинский боецОб этом пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) сообщает в утренней сводке по состоянию на 07:00.

«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ... по состоянию на 7 часов утра 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе

В штабе отмечают, что оккупанты игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), обстреливая позиции украинских военных и провоцируя их на ответный огонь.

В частности, боевики открывали огонь:

в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье – из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем;

в пригороде Богдановки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Смерть военного

В результате вражеского обстрела неподалеку от Южного один военнослужащий получил пулевое ранение не совместимо с жизнью.

Ранее отмечалось, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и, к сожалению, спасти жизнь не удалось.

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Автор: Катерина Шварц