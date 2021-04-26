Украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе будет обсуждаться 27 апреля рабочей подгруппой в ТКГ.
Читайте такжеБоевики обстреливали ВСУ непосредственно из жилых кварталов Горловки – штабОб этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в программе "Взгляд с Банковой".
Сейчас проект документа совершенствует рабочая группа.
"Его цель - усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня, в частности, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушения, есть погибшие, любая сторона может потребовать немедленно собрать рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - рассказал Кравчук.
По его словам, документ будут обсуждать 27 апреля рабочей подгруппой в ТКГ.
"Если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе", - отметил он.
Урегулирование ситуации на Донбассе: что известно
- 19 апреля политические советники лидеров стран "нормандской четверки" поручили ТКГ усовершенствовать режим тишины. Также они договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.
- 20 апреля рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей взяла за основу украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе.
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