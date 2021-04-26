Документ будут обсуждать рабочей подгруппой в ТКГ 27 апреля.

Украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе будет обсуждаться 27 апреля рабочей подгруппой в ТКГ.

Читайте такжеБоевики обстреливали ВСУ непосредственно из жилых кварталов Горловки – штабОб этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в программе "Взгляд с Банковой".

Сейчас проект документа совершенствует рабочая группа.

"Его цель - усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня, в частности, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушения, есть погибшие, любая сторона может потребовать немедленно собрать рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - рассказал Кравчук.

По его словам, документ будут обсуждать 27 апреля рабочей подгруппой в ТКГ.

"Если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе", - отметил он.

Урегулирование ситуации на Донбассе: что известно

19 апреля политические советники лидеров стран "нормандской четверки" поручили ТКГ усовершенствовать режим тишины. Также они договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

20 апреля рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей взяла за основу украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Людмила Жерновская