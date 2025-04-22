Для РФ это неприемлемо: эксперт о моратории на удары дронами и ракетами

Россия может пойти на частичные соглашения, которые касаются ударов БПЛА, считает Иван Ступак.

Установить мораторий на удары дальнобойными беспилотниками и ракетами важно установить именно Украине. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"С нашей стороны, с точки зрения украинцев важно было установить такой мораторий. Чтобы не летали дальнобойные дроны, ракеты. Для российской стороны это неприемлемо вообще. Ведь они рассчитывают таким образом - у вас же ракет нет. Мы можем ввести запрет, не наносить удары беспилотниками. А о ракетах речь идти не будет. Давайте можем запретить БПЛА, а ракеты все равно будем использовать", - сказал Ступак.

Он отметил, что Россия могла бы пойти на частичный мораторий, который будет касаться только ударов дальнобойными дронами. Но что касается ракет, то Россия вряд ли пойдет на такой шаг.

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"Здесь логика в чем - если бы у Украины были дальнобойные ракеты, то эта логика была бы понятна. Не будет БПЛА, не будет ракет с каждой из сторон. Но с нашей стороны ракеты не летят, у нас их банально нет в том количестве, которое есть у РФ. Да, у нас есть Длинный Нептун, обычный. Но их количество очень ограничено, это поштучный товар, они не имеют серийности. Когда будет серия, когда будут ежедневно вылетать десятками - тогда РФ согласится на такое предложение", - пояснил Ступак.

Мораторий на удары: что известно

Накануне президент Владимир Зеленский предложил Путину отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Такое заявление он сделал после окончания так называемого "пасхального перемирия".

На это предложение уже отреагировали и в Кремле. В частности Путин сказал, что с этим предложением "надо разобраться". Также он обвинил Украину в том, что она использует гражданские объекты для якобы прикрытия военных целей.

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